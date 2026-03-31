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    Josefina Araos analiza los primeros flancos abiertos por el gobierno de José Antonio Kast

    La subdirectora de investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad y columnista de La Tercera ahondó en Desde la Redacción el traspié comunicacional que significó para el Ejecutivo la frase del "Estado en la quiebra", qué ha faltado en el relato de La Moneda para explicar el por qué de la abrupta alza en el precio de los combustibles o en la decisión de dejar fuera al Ministerio de Seguridad del recorte presupuestario del 3%, tras anunciar que sí se realizaría. Revisa en el video todo el análisis.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedacciónJosefina AraosJosé Antonio KastLo que tienes que saber

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