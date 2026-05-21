Kast: doble o nada

En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, abordó el ajuste de gabinete del Presidente José Antonio Kast. Indicó que hubo un problema de diseño inicial y que no habrá “una seguridad oportunidad en materia de seguridad”. “Ahora van a exigir más”, dijo. Además, indicó que deben mostrar un relato más allá de lo económico. Carla Munizaga, en tanto, exjefa de prensa y de comunicaciones de Sebastián Piñera, sostuvo que, tras el ajuste ministerial, el Presidente Kast sale fortalecido.
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