Kast invita a Sheinbaum y Lula a “conversar” sobre la postulación de Bachelet a la ONU
José Antonio Kast afirmó esta mañana que entre los invitados al cambio de mando del 11 de marzo están los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, con quienes desea abordar el respaldo que dieron a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU. "Sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir, que ellos puedan plantear el por qué se sumaron a esta propuesta", planteó.
