    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    El futuro mandatario reactivó la invitación a los jefes de Estado de Brasil y México y pidió “antecedentes” sobre el respaldo regional a la candidatura de la expresidenta. Para Kast -quien no ha escondido que la decisión adoptada por el gobierno saliente es incómoda-, el diálogo previo busca abrir un margen antes de zanjar una definición luego del 11 de marzo.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre

    En su primer día de regreso a la Oficina del Presidente Electo, José Antonio Kast puso sobre la mesa un tema que será de las primeras definiciones internacionales que deberá adoptar tras asumir el 11 de marzo: si mantendrá o no el respaldo que el gobierno de Gabriel Boric comprometió a la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU.

    “Sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir”, afirmó, en alusión a los presidentes de Brasil y México, Luiz Inácio “Lula” da Silva y Claudia Sheinbaum, quienes junto a Chile respaldan la postulación. Kast agregó que le gustaría conocer “el detalle de los antecedentes” que tuvieron en consideración para apoyar esa opción.

    Así, con una docena de jefes de Estado que ya han confirmado su asistencia al cambio de mando -y con las invitaciones ya cursadas por Cancillería- el mandatario electo reiteró públicamente la convocatoria a ambos.

    Esa movida en el tablero no fue casual. Desde que se oficializó el respaldo chileno, el presidente electo ha evitado fijar una posición y ha señalado que resolverá el asunto una vez esté en ejercicio por tratarse de una definición formal de política exterior.

    La incomodidad por la forma en que se dio el anuncio fue pública. El presidente electo sostuvo dos reuniones con Boric antes de que se hiciera público el respaldo y dio a entender que nunca se le informó que la candidatura contaría también con el patrocinio de Brasil y México.

    Ese punto lo expresó así este jueves. “Fui el primero en decir que me llamaba la atención que se hiciera un anuncio tan importante como este sin haber conversado con las fuerzas políticas que iban a tener que ejercer el mandato siguiente”, señaló.

    En su entorno explican que la reiteración pública de la invitación a Lula y Sheinbaum no solo apunta a facilitar un eventual encuentro en el marco del cambio de mando, sino también a abrir un espacio de conversación política directa antes de que Kast deba adoptar una definición.

    Y es que una conversación a ese nivel -con los dos jefes de Estado- permitiría aquietar las aguas frente a una posible decisión contraria a la que ya adoptó la administración Boric. Es decir, que una eventual negativa a apoyar a Bachelet no represente un desaire a los gobiernos que ya comprometieron su apoyo.

    “Quisiera entender si hubo un diálogo con otros países que también tienen pretensiones de levantar candidaturas (...). Si desde Latinoamérica se levantan tres o cuatro postulaciones, es muy difícil que una llegue a puerto. Y también teniendo en consideración el sistema de votación y de elección que tiene la ONU, donde todos los países tienen derecho a voto, pero hay cinco países que tienen derecho a veto”, aseguró este jueves.

    En ese contexto, en su equipo recuerdan que Kast ya sostuvo una reunión bilateral con Lula da Silva en Panamá hace un par de semanas, instancia en la que el tema fue abordado.

    Según quienes conocieron de esa cita, el presidente electo ya le había transmitido que una vez en el cargo revisaría en detalle los antecedentes. Pero ese encuentro dejó abierto un canal directo entre ambos.

    En paralelo, en los partidos que respaldan a Kast reconocen que la definición no es neutra. El futuro jefe de Estado ha sido crítico de los gobiernos de Bachelet y, en privado, algunos dirigentes admiten que respaldar su candidatura a la ONU tensiona esa postura.

    Otros, en cambio, advierten que a esta altura retirar el apoyo podría generar un costo diplomático innecesario y afectar el inicio del nuevo gobierno en el plano internacional.

    Así, cualquiera sea el desenlace, Kast buscará que quede asentado que la evaluación se hizo ya bajo su responsabilidad y con información sobre la mesa, en una crítica soterrada a cómo el Presidente Boric manejó los apoyos a la expresidenta en la interna en medio de la transición de un gobierno a otro.

    Política

    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU
    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

