Presidente de Evópoli defiende que candidatura de Bachelet a la ONU debe ser respetada por futuro gobierno de Kast

El timonel de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, se refirió a la postulación de Michelle Bachelet a la ONU, y la postura que el futuro gobierno de José Antonio Kast debería tomar al respecto, afirmando que si el Estado de Chile ya presentó una candidatura, “ha de ser respetada”.

Y es que Kast ya adelantó que una de las primeras decisiones que tomará como presidente electo será definir si respaldará o no la candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), el principal cargo del organismo internacional. Por eso, solicitó una reunión con ella.

Al respecto, Santa Cruz señaló en una nueva edición del programa Desde la Redacción de La Tercera: “Yo pienso que los jefes de gobierno que hacen de jefe político dentro del país, cuando están hacia afuera hacen de jefe de estado. Y yo critiqué muchas veces al Presidente Boric porque en muchas de sus alocuciones respecto de situaciones en el mundo, en mi opinión, no estaba representando al Estado de Chile en su totalidad”.

“En esa lógica yo soy consistente con esa opinión y creo que el Presidente electo José Antonio Kast tiene que representar al Estado de Chile. Si el Estado de Chile tiene una candidatura presentada, en mi opinión, ha de ser respetada , salvo que haya, de verdad, algún cambio de escenario o algún cambio en la política interna o lo que fuere, que amerita ser un cambio. Pero como tal, o hasta antes que eso en el fondo, en mi opinión, ha de respetarse lo que el Estado de Chile ha presentado", agregó.

Dicho eso, acotó que la revisión que hará Kast sobre el tema no debería centrarse en “consideraciones políticas”.

“Eso tiene que ser mirando y velando por lo que mejor le conviene a Chile. Y si hay aquí la posibilidad de que Chile quede bien posicionado en el mundo producto de esta candidatura, ya sea porque tiene chance de salir electa o porque tiene la posibilidad de que Chile sea conocer al mundo de mejor manera, entonces a mí me hace sentido que esa candidatura continúe”, afirmó.

¿Apoyar una intervención militar en Venezuela?

Otro tema abordado en la entrevista fue un eventual apoyo del futuro gobierno de Kast a una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Esta semana el Presidente electo descartó cualquier participación directa de Chile, pero sí expresó respaldo político a una acción de ese tipo.

Sobre el tema, Santa Cruz sostuvo: “Yo creo que hay que ser respetuoso de los Estados con todos los problemas que puedan tener y, por lo tanto, a mí eso hoy día no me hace sentido. Pero habrá que ver cómo evoluciona eso”.

“Con los conocimientos que tenemos hoy, yo no estoy por una intervención militar en otro Estado, de un país foráneo”, reforzó.

“En mi opinión no va en línea con el respeto del derecho internacional y finalmente nos guste o no, en un mundo globalizado compuesto de cientos de países, la única manera que tenemos de entendernos es a partir de estas reglas internacionales que tenemos y una de esas es el respeto por la autonomía de los distintos Estados y su soberanía. Por lo tanto, yo creo que violar eso sin un verdadero motivo para hacerlo, creo que no corresponde”, cerró.

¿Coalición de la actual oposición?

Ante la posibilidad de una futura coalición entre los partidos que hoy componen la oposición, el presidente de Evópoli dijo que “sería un error forzar” un conglomerado.

“Hoy día hay que partir, más que por los nombres que se van a poner en el próximo gobierno, por los cambios que hay que hacer (...) Si tenemos acuerdos sobre eso, entonces podemos seguir trabajando y colaborando en unidades de los espacios que cada uno tiene”, aseveró.

“Primero pololeemos, después vemos si nos comprometemos a algo más”, cerró Santa Cruz.