    La operación de La Moneda por Bachelet que irritó a la OPE

    La formalización de la inscripción de la expresidenta como carta a la Secretaría General de la ONU desató la molestia del círculo de Kast, donde esperaban tomar la decisión final. Ahora, con el anuncio que involucra a Brasil y México, los republicanos transmiten haber quedado de manos atadas.

    Por 
    David Tralma
     
    Pedro Rosas
    Santiago, 02 de Febrero 2026. Presidente Gabriel Boric junto con los embajadores de Mexico y Brasil, anuncia la candidatura de la Ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de las Naciones Unidas Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Fue recién la semana cuando el gobierno del Presidente Gabriel Boric amarró el compromiso de México de sumarse a la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

    El apoyo del gobierno de Claudia Sheinbaum se fraguó lentamente y con discreción desde la Cancillería al igual que el compromiso público que tomó el gobierno del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Con los respaldos de las dos principales potencias de América Latina, el gobierno buscó dar una señal de musculatura de la candidatura de la exmandataria, a sabiendas de que el presidente electo José Antonio Kast ha sido explícito al decir que no tomará una definición sobre el tema hasta asumir el mando el 11 de marzo.

    La inscripción de Bachelet, finalmente, se concretó durante la madrugada de este lunes. Boric lo informó en La Moneda acompañado por la exmandataria, el canciller Alberto van Klaveren y los embajadores de Brasil y México en Chile, Paulo Pacheco y Laura Moreno, respectivamente.

    El anuncio, trabajado estos días por La Moneda, generó el malestar de la oposición, donde se esperaba que la ratificación de la nominación quedara en manos de Kast.

    Esta decisión se tomó pese a que el grueso de la campaña internacional de Bachelet se realizará durante el próximo gobierno, de José Antonio Kast, republicano y acérrimo opositor de la dos veces mandataria durante sus gobiernos.

    Para Boric y su gobierno este era un tema que debía cerrarse en esta administración. El Presidente se la ha jugado por Bachelet al punto de que, en su último discurso ante la Asamblea General de la ONU, priorizó el anuncio de la candidatura antes que reforzar sus habituales consignas en materia internacional, como lo hizo en sus últimos tres pasos por Nueva York.

    Él mismo se ha encargado de hablar del tema en las distintas instancias internacionales en las que ha participado. En Corea del Sur, se juntó con el diplomático de ese país y exsecretario general de la ONU, Ban Ki Moon; en Italia abordó el tema con el director general de la FAO, Qu Dongyu, y en su última gira a Brasil viajó acompañado por la expresidenta.

    Ahora, Bachelet tomará un avión este lunes para viajar a su habitual residencia de descanso en Caburgua, al noreste del lago Villarrica, en La Araucanía. Allí tendrá sus vacaciones hasta fines de febrero, cuando la expresidenta retome su agenda internacional, muy seguramente en Nueva York.

    Entre medio, en todo caso, ella se mantendrá conectada -vía remota- para participar de algunas reuniones del Club de Madrid, entidad en la que ella es vicepresidenta y miembro de la junta directiva.

    La molestia de la OPE

    El presidente electo se enteró de la formalización de la candidatura de Bachelet mientras iba camino a una actividad en la Región de Valparaíso, por los dos años de los incendios que azotaron la zona.

    En su entorno afirman que la noticia los tomó por sorpresa. Si bien, hace unas semanas Boric ya había adelantado que la presentación iba a ser durante febrero, pese a que no había un compromiso con la actual administración, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) esperaban que la decisión se tomara en marzo una vez que asumieran en La Moneda.

    Lo anterior, sobre todo considerando que será trabajo de su gobierno preparar la campaña para la candidatura y hacer las gestiones para su éxito.

    En ese contexto, en el entorno de Kast no esconden su molestia, ya que -afirman- quedaron sin margen para retirar la candidatura si así lo hubiesen decidido tras asumir.

    Ahí, uno de los factores clave que se miran es el hecho de que Bachelet ya cuente con el respaldo de Brasil y México, por lo que dicen que bajar o no su nombre ya no es solamente una decisión que puedan tomar como gobierno, sino que tendría que ser conversada con esos países.

    Consultado al respecto, Kast evitó abordar una eventual respaldo a la exmandataria. “Para nosotros hoy, en la fecha de aniversario de una catástrofe, la única contingencia es esta. Por lo tanto, creo que en esta fecha solo tenemos que ocuparnos de las víctimas de una catástrofe tan grande como la que se vive aquí, y no destinar hoy día, en ningún momento, a no pensar en eso”, dijo desde Viña del Mar.

    En esa línea, afirmó que “no tengo por qué pronunciarme si es acertado o no acertado lo que ha hecho el Presidente de la República. Lo único que puedo decir es que Chile está viviendo una emergencia, y la emergencia está en Chile, está en el Biobío, está en la comuna de Maipú, está aquí en Viña del Mar. Esa es la contingencia y la urgencia de Chile. Uno tiene que ver dónde prioriza (...). Mientras yo no sea presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema”.

    El tema, eso sí, ha sido una de las conversaciones obligadas durante la mañana este lunes en la OPE. De hecho, cerca de las diez de la mañana el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo una reunión con los senadores de la comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira (UDI) y Rojo Edwards, donde abordaron el anuncio del gobierno.

    Tras el encuentro, el exdirigente republicano cuestionó la decisión de Boric y afirmó que “lo que ha hecho el día de hoy es una deslealtad porque pone en una situación muy difícil al presidente electo. Apoyar a Bachelet significa un problema muy grande respecto a las señales que se quiere enviar (...), pero no apoyarla también es un problema político, por lo tanto creo que ha sido una deslealtad lo que ha hecho el día de hoy el Presidente Boric y más deslealtad aún incorporando a un aliado toda la vida de Chile como es Brasil y también como es México”.

    En republicanos también criticaron el anuncio. Por ejemplo, el diputado y vicepresidente del partido, José Carlos Meza, afirmó que “no es el momento indicado para el lanzamiento de una candidatura de este tipo” y agregó que “corresponderá al presidente electo determinar cuál va a ser la política exterior de Chile frente a esta candidatura a partir del 11 de marzo”.

    Las críticas a la nominación de Bachelet fueron respondidas desde La Moneda. En su habitual vocería de los lunes, la ministra Camila Vallejo indicó, ante la idea de Kast de mejor concentrarse en la emergencia, que “para ser gobierno se requiere caminar y masticar chicle al mismo tiempo”.

