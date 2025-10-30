SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Boric aborda candidatura de Bachelet y apunta contra los “países más poderosos” por cuestionar reglas comerciales

En el marco de su gira por Corea del Sur, el Presidente se reunió con el exsecretario general de Naciones Unidas, encabezó un seminario empresarial con la Asociación de Comercio y visitó el Instituto de Ciencia y Tecnología de Seúl. En su segunda jornada en el país asiático iniciará su participación en la APEC.

Por 
David Tralma, desde Seúl
Presidente Gabriel Boric en Corea del Sur, junto al diplomático de ese país y exsecretario General de la ONU, Ban Ki Moon. marcelo segura

La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas se ha transformado en un tema imposible de evitar en las giras internacionales del Presidente Gabriel Boric.

La visita a Corea del Sur, iniciada este miércoles (jueves en el país asiático) no fue la excepción.

De forma natural, la postulación de Bachelet emergió en la reunión que tuvo el Presidente con el exsecretario general de la ONU, Ban Ki Moon, quien ostentó el cargo principal del organismo internacional más importante entre 2007 y 2016.

Presidente Boric y Ban Ki Moon

Fue el mismo diplomático surcoreano quien puso el tema sobre la mesa, dicen conocedores del encuentro.

En la cita, en la que estuvo el canciller Alberto van Klaveren, también se abordaron “los desafíos globales actuales en materia de paz, multilateralismo y acción climática” y “la importancia de fortalecer la cooperación internacional y la promoción de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible”, según detalló Presidencia.

Crítica a los países poderosos

Previamente, Boric había vuelto a deslizar dardos indirectos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de un seminario empresarial que se realizó en el Hotel Shilla de Seúl.

En ese lugar firmó Memorándums de Entendimiento con la Asociación de Comercio Internacional de Corea. En ese marco, lanzó: “En este mundo turbulento de hoy en día, donde el mismo comercio y sus reglas están siendo puestas en cuestión por parte de los países circunstancialmente más poderosos, nosotros decimos que creemos en el Estado de derecho, en el derecho internacional, el respeto de los contratos, en el respeto entre países”.

Presidente Boric en un seminario empresarial, en Seúl

Es mucho mejor colaborar que humillar, aprender del otro que aplastar al otro”, lanzó Boric, en alusión al conflicto arancelario que estalló a mediados de este año luego de que el magnate norteamericano impusiera aranceles a casi todos los países del mundo de manera unilateral.

Boric ya se ha referido, incluso de forma directa, en otras ocasiones a Trump, a quien llegó a comparar con un “emperador” en la gira que tuvo en India, en abril.

Durante el encuentro empresarial Boric también tuvo un espacio para hablar de la relación de Chile con Corea del Sur, el sexto socio comercial del país. En ese contexto confidenció que en el velador de su pareja, Paula Carrasco, estaba el libro “Actos humanos”, de la Premio Nobel de Literatura 2024, Han Kang.

También contó que incluso su “hijo de ocho años” estaba influenciado por la cultura surcoreana, momento en que mencionó a popular película “Las Guerreras K-Pop” (2025). Junto a eso añadió que hace años vio Oldboy (2003), catalogada como una de las mejores películas del siglo y dirigida por el cineasta del país asiático, Park Chan-wook.

Más tarde, cuando visitó las instalaciones del Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST, por sus siglas en inglés), Boric pudo maniobrar un robot con forma de perro y pidió posar junto a un letrero que le dio la bienvenida, para enviarlo a su pareja.

Presidente Boric con un perro robótico en Seúl.

En ese lugar lo recibió una estudiante chilena y posó en imágenes con el habitual corazón coreano.

Reunión con su par surcoreano en la APEC

La segunda jornada de Boric en Corea del Sur estará marcada por su llegada a Gyeongju, ciudad histórica y sede de la nueva edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En ese contexto estará en la ceremonia de obertura; se reunirá con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, con quien pretende hablar temas medioambientales; lanzará la iniciativa “Green Economy Partnership Agreement”, con Nueva Zelanda y Singapur; almorzará con el Consejo Consultivo Empresarial (ABAC), y estará en el CEO Summit del foro.

El tercer día en Asia, Boric irá a la ceremonia de clausura de la actividad que estuvo marcada por, previo a la llegada del chileno, la reunión en Corea del Sur entre Trump y Xi Jinping, quienes se juntaron para limar asperezas tras el inicio de la guerra comercial. Tras ello, el Mandatario despegará rumbo a Santiago, lugar al que llegará el domingo.

Más sobre:Gabriel BoricCorea del SurGira internacionalAPEC 2025APEC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

Ernesto Muñoz, ministro (s) de Justicia: “Construir una cárcel demora más de 10 años, pero con la nueva ley esto va a tardar alrededor de cinco”

Qué significa el anuncio de Trump del reinicio “inmediato” de los ensayos nucleares de EE.UU.

Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

4.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

5.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Ernesto Muñoz, ministro (s) de Justicia: “Construir una cárcel demora más de 10 años, pero con la nueva ley esto va a tardar alrededor de cinco”
Chile

Ernesto Muñoz, ministro (s) de Justicia: “Construir una cárcel demora más de 10 años, pero con la nueva ley esto va a tardar alrededor de cinco”

Boric aborda candidatura de Bachelet y apunta contra los “países más poderosos” por cuestionar reglas comerciales

Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%
Negocios

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Dipres: ingresos fiscales se recuperan y acumulan alza de 6,8% a septiembre

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile
Tendencias

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

5 funciones que puedes hacer más rápido con la IA de la tablet de Samsung

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Con una enorme polémica y pelea final: el juez Herrera y Lanús destruyen el sueño de la U de llegar a la final de la Sudamericana
El Deportivo

Con una enorme polémica y pelea final: el juez Herrera y Lanús destruyen el sueño de la U de llegar a la final de la Sudamericana

Quién es Alexis Herrera, el polémico árbitro que validó el gol de Lanús ante la U en la Copa Sudamericana

La mano que el árbitro Alexis Herrera no consideró en el gol de Lanús ante la U

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Qué significa el anuncio de Trump del reinicio “inmediato” de los ensayos nucleares de EE.UU.
Mundo

Qué significa el anuncio de Trump del reinicio “inmediato” de los ensayos nucleares de EE.UU.

La ONU subraya que “los ensayos nucleares jamás pueden permitirse” tras anuncio de Trump

Rey Carlos le quita el título de príncipe a su hermano Andrés por caso Epstein

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”