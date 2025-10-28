SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Boric parte rumbo a Corea del Sur para asistir a la APEC

El Presidente despegó a las 13.00 horas de este martes y aterrizará cerca de las 18.00 del miércoles. Si bien el foco de la gira es comercial, también habrá una ventana política y se reunirá con Ban Ki Moon, otrora Secretario General de la ONU, mismo cargo al postula Michelle Bachelet.

David TralmaPor 
David Tralma
Presidente Gabriel Boric.

A las 13.00 horas de este martes despegó desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea el avión que llevará al Presidente Gabriel Boric y su delegación hasta Corea del Sur.

El vuelo se extenderá por cerca de 29 horas y, primero, llevará al Mandatario a Seúl, la capital surcoreana. El aterrizaje en dicha ciudad se proyecta para las 18.00 horas de este miércoles. Es decir, contando la diferencia horaria de 12 horas, para las 6.00 del jueves de Corea del Sur.

El viaje es de corte comercial, pues el plato fuerte de la gira es la participación del Mandatario en la nueva edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en la ciudad de Gyeongju.

Sin embargo, dentro de su agenda también se proyecta que aborde la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, hito anunciado por el mismo Presidente en la última Asamblea General del organismo.

De hecho, en Seúl Boric se reunirá con el exsecretario general de la ONU, el diplomático surcoreano Ban Ki Moon.

La agenda de Boric

El Presidente, tras dos escalas, arribará a Corea del Sur a las 18 horas del miércoles. En el país asiático lo acompañarán su canciller, Alberto van Klaveren, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.

No habrá parlamentarios, pero sí una delegación ligada al mundo empresarial que integran figuras como el secretario general de la SNA, Juan Pablo Matte; el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, Iván Marambio, y el presidente de la Asociación de Exportadores de Carnes de Chile, Juan Carlos Domínguez.

La primera jornada en Corea del Sur se centrará en actividades en el Hotel Shilla de Seúl.

Primero, Boric firmará un memorándum de entendimiento con Asociación de Comercio Internacional del país asiático, a las 21.50 del miércoles chileno. Minutos después estará en un seminario con la presidenta de la entidad empresarial de Corea del Sur, Jin Sik Yoon.

A las 2.30 horas del jueves, en Chile, visitará el Instituto de Ciencia y Tecnología, y cerrará su jornada con una reunión a las 4.30 horas, con el exsecretario general de la ONU, Ban Ki Moon.

El viernes en Corea del Sur -noche y madrugada del jueves en Chile- el Presidente tendrá cuatro actividades, todas ligadas a la APEC y en la ciudad de Gyeongju.

Primero participará del lanzamiento de la iniciativa Green Economy Partnership Agreement, en el Hotel Sono de Gyeongju, donde estará junto a los primeros ministros de Singapur y Nueva Zelanda.

En segundo lugar, marcará presencia en la sesión de apertura de la APEC 2025, para luego estar en un almuerzo de trabajo con el Consejo Consultivo Empresarial (ABAC) de la entidad internacional. La jornada la cerrará participando del CEO Summit organizado por el foro.

El sábado, en cambio, el Presidente Boric cerrará sus actividades en Corea del Sur yendo a la sesión de clausura de la APEC y con su presencia en la foto oficial del evento.

El retorno a Chile está contemplado para el domingo. El Presidente, sin embargo, volverá a dejar el país la próxima semana, para asistir entre el 5 y 7 de noviembre a la 30° edición de la COP, que se realizará en el Amazonas de Brasil.

Más sobre:Gabriel BoricCorea del SurAPEC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Netanyahu ordena al Ejército israelí retomar “de inmediato” los ataques contra Gaza tras violaciones de Hamas al alto el fuego

Nokia se dispara 20% en bolsa tras gran inversión de Nvidia en la compañía

EE.UU. mata a 14 supuestos “narcoterroristas” en ataques contra cuatro lanchas en aguas del Pacífico

ProCultura: exmano derecha de Alberto Larraín apunta contra la Fiscalía por “desprolijidades” y “tergiversaciones”

Crispación electoral: Congreso y gobierno acuerdan aplazar Ley de Presupuesto para después de las elecciones

La revancha de Mulet: diputado presidiría comisión de acusación a Pardow y complica planes del gobierno

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

4.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

5.
Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

ProCultura: exmano derecha de Alberto Larraín apunta contra la Fiscalía por “desprolijidades” y “tergiversaciones”
Chile

ProCultura: exmano derecha de Alberto Larraín apunta contra la Fiscalía por “desprolijidades” y “tergiversaciones”

Crispación electoral: Congreso y gobierno acuerdan aplazar Ley de Presupuesto para después de las elecciones

La revancha de Mulet: diputado presidiría comisión de acusación a Pardow y complica planes del gobierno

Nokia se dispara 20% en bolsa tras gran inversión de Nvidia en la compañía
Negocios

Nokia se dispara 20% en bolsa tras gran inversión de Nvidia en la compañía

Codelco tras diligencia de la PDI por accidente en El Teniente: “Se les brindó todas las facilidades para la realización de su labor”

“Yo creo que el pueblo chileno es principalmente capitalista”: las definiciones del próximo gerente general de LarrainVial

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh
Tendencias

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

La ANFP le responde con todo a Michael Clark y enumera los favores concedidos a la U: “¿Eso también se le olvidó?"
El Deportivo

La ANFP le responde con todo a Michael Clark y enumera los favores concedidos a la U: “¿Eso también se le olvidó?"

Cuando menos es más: la hazaña que la UC de Daniel Garnero repitió ante la U en el Clásico Universitario tras 31 años

Lanzar objetos e intento de agresión a jugadores de la U: Cruzados aplica duros castigos a cinco hinchas en el Clásico Universitario

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres
Cultura y entretención

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves

El desconocido vínculo entre Héctor Noguera y el Padre Hurtado

Netanyahu ordena al Ejército israelí retomar “de inmediato” los ataques contra Gaza tras violaciones de Hamas al alto el fuego
Mundo

Netanyahu ordena al Ejército israelí retomar “de inmediato” los ataques contra Gaza tras violaciones de Hamas al alto el fuego

EE.UU. mata a 14 supuestos “narcoterroristas” en ataques contra cuatro lanchas en aguas del Pacífico

Huracán Melissa, la “tormenta del siglo”, se acerca a Jamaica y amenaza a 1,5 millones de personas

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal