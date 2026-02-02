SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Con Brasil y México: Presidente Boric oficializa inscripción de candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    El Mandatario realizó la declaración desde La Moneda, acompañado de la expresidenta, el canciller Alberto van Klaveren y los embajadores de ambos países que apoyan la cruzada por la Secretaría General del organismo multilateral.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric anuncia la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin

    Pasadas las 8.00 horas de este lunes 2 de febrero, y tal como lo había comprometido, el Presidente Gabriel Boric oficializó la inscripción de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

    El Mandatario realizó la declaración desde La Moneda, acompañado de la expresidenta, el canciller Alberto van Klaveren y los embajadores de Brasil, Paulo Pacheco, y México, Laura Moreno, países que apoyan la cruzada por la Secretaría General del organismo multilateral.

    De acuerdo a lo señalado por Boric, la inscripción de la candidatura se realizará en esta jornada en Nueva York: “Desde Santiago de Chile, anunciar a las y los ciudadanos de nuestra patria y el mundo que hoy oficializaremos en la ciudad de Nueva York la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, a la Secretaría General de las Naciones Unidas".

    “En esta nominación, como pueden ver, no estamos solos. La candidatura de la presidenta Bachelet que inscribiremos, que más bien ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México, los dos países más poblados de América Latina”, dijo.

    En su discurso, el Jefe de Estado destacó la decisión de los gobernantes Lula da Silva y Claudia Sheinbaum de respaldar la candidatura de la expresidenta chilena.

    “Nuestras naciones, a través de este acto, manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo, y esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida, que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo. Creemos también que el sistema internacional puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global”, remarcó.

    Santiago, 02 de Febrero 2026. Presidente Gabriel Boric junto con los embajadores de Mexico y Brasil, anuncia la candidatura de la Ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de las Naciones Unidas Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Luego, el Mandatario enfatizó las credenciales de Bachelet para asumir este nuevo desafío.

    “Michelle Bachelet Jeria ha desarrollado una vida pública marcada por el compromiso con la democracia, con la defensa irrestricta de los derechos humanos y el fortalecimiento de instituciones que están y deben estar al servicio de las personas, especialmente de los más vulnerables. Su trayectoria como dos veces jefa de Estado en Chile, la primera mujer, por cierto, una mujer que abre caminos, como ministra de Salud y de Defensa Nacional, como primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y servidora pública a nivel internacional, dan cuenta de una experiencia política y humana que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas en momentos en que el mundo necesita de más cooperación, más confianza y más responsabilidad compartida”, resaltó.

    Y luego agregó: “Las veces que he tenido la oportunidad de estar en encuentros multilaterales en el extranjero con la presidenta, la verdad es que es impresionante el reconocimiento, respeto y cariño que se le tiene en todos los lugares del mundo”.

    Santiago, 02 de Febrero 2026. Presidente Gabriel Boric junto con los embajadores de Mexico y Brasil, anuncia la candidatura de la Ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de las Naciones Unidas Diego Martin/Aton Chile Diego Martin
    Más sobre:Gabriel BoricLa MonedaGobiernoMichelle BacheletMéxicoBrasil

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lobos y reparos de la oposición con candidatura de Bachelet a la ONU: “Espero que no se use como excusa para no avanzar en proyectos”

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México

    Ex primera dama de Corea del Sur intenta revocar su condena a 20 meses de prisión

    “Que te asalten cinco cabros chicos con cuchillas...”: actor Osvaldo Silva relata robo que sufrió junto a su esposa Cecilia Cucurella

    Lo más leído

    1.
    “No fuimos capaces de llegar de manera oportuna”: Kast reabre polémica por retraso en entrega de útiles escolares en Chile desde El Salvador

    “No fuimos capaces de llegar de manera oportuna”: Kast reabre polémica por retraso en entrega de útiles escolares en Chile desde El Salvador

    2.
    Visita a Cuba: Carmona (PC) rinde homenaje a fallecidos militares defensores de Maduro y advierte escenario para la isla

    Visita a Cuba: Carmona (PC) rinde homenaje a fallecidos militares defensores de Maduro y advierte escenario para la isla

    3.
    La historia del divorcio oficialista en tres actos

    La historia del divorcio oficialista en tres actos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México
    Chile

    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México

    Con Brasil y México: Presidente Boric oficializa inscripción de candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    “Que te asalten cinco cabros chicos con cuchillas...”: actor Osvaldo Silva relata robo que sufrió junto a su esposa Cecilia Cucurella

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas
    Negocios

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    Un hombre de confianza para la Casa Blanca

    La desaparición de Pampa Calichera, la histórica sociedad creada en 1986 para que sus trabajadores se convirtieran en accionistas

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación
    Tendencias

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”
    El Deportivo

    Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”

    El descargo de Raphinha que salpica a Dembélé y Lamine Yamal: “Con la temporada que tuve, debí ganar el Balón de Oro”

    En respuesta a cánticos xenófobos: la celebración de Fornals y Abde en la victoria del Betis de Pellegrini ante Valencia

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky
    Cultura y entretención

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky

    Premios Grammy: Bad Bunny se convierte en el primer artista en ganar “álbum del año” con un disco completamente en español

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Ex primera dama de Corea del Sur intenta revocar su condena a 20 meses de prisión
    Mundo

    Ex primera dama de Corea del Sur intenta revocar su condena a 20 meses de prisión

    Liberación de presos políticos, cambios en las FF.AA. y ley de hidrocarburos: las medidas de Delcy Rodríguez a un mes de la captura de Maduro

    Andrés de Inglaterra, Sarah Ferguson y Elon Musk: las nuevas revelaciones de los archivos del caso Epstein

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas