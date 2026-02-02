Con Brasil y México: Presidente Boric oficializa inscripción de candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Pasadas las 8.00 horas de este lunes 2 de febrero, y tal como lo había comprometido, el Presidente Gabriel Boric oficializó la inscripción de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

El Mandatario realizó la declaración desde La Moneda, acompañado de la expresidenta, el canciller Alberto van Klaveren y los embajadores de Brasil, Paulo Pacheco, y México, Laura Moreno, países que apoyan la cruzada por la Secretaría General del organismo multilateral.

De acuerdo a lo señalado por Boric, la inscripción de la candidatura se realizará en esta jornada en Nueva York: “Desde Santiago de Chile, anunciar a las y los ciudadanos de nuestra patria y el mundo que hoy oficializaremos en la ciudad de Nueva York la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, a la Secretaría General de las Naciones Unidas".

“En esta nominación, como pueden ver, no estamos solos. La candidatura de la presidenta Bachelet que inscribiremos, que más bien ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México, los dos países más poblados de América Latina”, dijo.

En su discurso, el Jefe de Estado destacó la decisión de los gobernantes Lula da Silva y Claudia Sheinbaum de respaldar la candidatura de la expresidenta chilena.

“Nuestras naciones, a través de este acto, manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo, y esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida, que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo. Creemos también que el sistema internacional puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global”, remarcó.

Santiago, 02 de Febrero 2026. Presidente Gabriel Boric junto con los embajadores de Mexico y Brasil, anuncia la candidatura de la Ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de las Naciones Unidas Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

Luego, el Mandatario enfatizó las credenciales de Bachelet para asumir este nuevo desafío.

“Michelle Bachelet Jeria ha desarrollado una vida pública marcada por el compromiso con la democracia, con la defensa irrestricta de los derechos humanos y el fortalecimiento de instituciones que están y deben estar al servicio de las personas, especialmente de los más vulnerables. Su trayectoria como dos veces jefa de Estado en Chile, la primera mujer, por cierto, una mujer que abre caminos, como ministra de Salud y de Defensa Nacional, como primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y servidora pública a nivel internacional, dan cuenta de una experiencia política y humana que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas en momentos en que el mundo necesita de más cooperación, más confianza y más responsabilidad compartida”, resaltó.

Y luego agregó: “Las veces que he tenido la oportunidad de estar en encuentros multilaterales en el extranjero con la presidenta, la verdad es que es impresionante el reconocimiento, respeto y cariño que se le tiene en todos los lugares del mundo”.