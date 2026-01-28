Bachelet, economía y seguridad: la cita entre Kast y Lula que marcó un giro del republicano con el brasilero

Con sorpresa escuchó Luiz Inácio “Lula” da Silva cuando José Antonio Kast, casi al inicio de la conversación, le detalló parte de la composición de su futuro gabinete.

El presidente electo le comentó que Ximena Rincón -próxima titular de Energía y quien lo acompañaba a su lado en la cita- fue ministra de Michelle Bachelet. Y que Jaime Campos, futuro titular de Agricultura, fue secretario de Estado durante los gobiernos de Ricardo Lagos y la propia Bachelet.

No fue una mención casual. El gesto buscó evidenciar ante el mandatario brasileño que su administración no se ceñirá exclusivamente al perímetro político del Partido Republicano, sino que incorpora trayectorias más transversales.

El encuentro se convirtió en el primero de Kast con un jefe de Estado de un signo político distinto al de él y, según consigna O Globo, la reunión fue solicitada por el republicano. Esto, según consigna el medio, debido a que el líder brasilero tiene la intención de trabajar con todos los gobiernos, independiente de su posición política. Por lo mismo, agrega la publicación, apenas recibió la petición, respondió rápido que sí.

Tras los ajustes en la agenda de Kast, la audiencia se llevó a cabo durante la noche del martes en Panamá, donde ambos coincidieron para participar del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF.

La bilateral, agendada inicialmente como un saludo protocolar, se extendió bastante más de lo previsto y fue descrita por quienes conocieron de la conversación como directa y fluida.

El presidente electo llegó acompañado por su principal asesor, Cristián Valenzuela; el abogado y asesor Antonio Barchiesi; el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Energía designada, Ximena Rincón; la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert y el asesor internacional, Eitan Bloch. Del lado brasileño, Lula estuvo junto a parte de su equipo de gobierno -como el canciller Mauro Vieira- y de asesores presidenciales.

Pero la mención a Bachelet no fue solamente algo anecdótico, también hubo espacio para abordar un tema sensible: la postulación de la dos veces Presidenta de Chile a la Secretaría General de Naciones Unidas .

Kast, pese a que su partido y la UDI se resisten a que respalde a la exmandataria, hace unos días señaló que en marzo tomará una definición al respecto. Conocedores de la conversación entre ambos aseguran que fue esa misma postura la que le transmitió el próximo jefe de Estado al Presidente de Brasil.

Aunque hace algunas semanas el Presidente Gabriel Boric ratificó que se formalizará la candidatura y que los plazos de la inscripción están siendo coordinados con la exmandataria, la futura vocera de gobierno, Mara Sedini, ya deslizó -en entrevista con La Tercera- la postura de la administración entrante: “Yo creo que las urgencias son otras (...). Hay que tomar otras decisiones que son importantes, sí. Pero las urgencias son otras y las prioridades están en las urgencias”.

Lula, en tanto, fue uno de los primeros líderes regionales en manifestar señales favorables a la candidatura de Michelle Bachelet. En abril del año pasado, durante la cumbre de la Celac, planteó que América Latina debía alinearse tras la candidatura de una mujer. Y en octubre, Bachelet participó de la COP30 -que se llevó a cabo en Brasil- en un despliegue que fue interpretado como parte de su campaña al organismo multilateral.

De hecho, quienes conocieron los detalles de la reunión entre ambos transmiten que el líder brasilero le transmitió su respaldo a la exmandataria. Eso sí, añaden las mismas versiones, habría agregado que entendía que era una postulación compleja.

Tal como evidenciaron Kast y Lula en mensajes compartidos en sus respectivas redes sociales, los dos coincidieron en que, más allá de las diferencias ideológicas, el desafío es actuar como jefes de Estado y avanzar en áreas de interés común.

Así, el resto de la conversación giró en torno a seguridad, energía, desarrollo económico, estabilidad regional y la necesidad de fortalecer los corredores bioceánicos como herramienta de integración y competitividad para Sudamérica.

El historial de críticas de Kast a Lula

El encuentro entre Lula y el presidente electo sorprendió a la clase política chilena. Esto, debido a que el republicano ha sido extremadamente crítico del mandatario brasileño. Sobre todo en el marco del caso Lava Jato.

Por lo que la cita, agregan las mismas versiones, marcó un giro de Kast respecto al líder brasilero.

“¿Seguirá apoyando los gobiernos corruptos de Cristina Fernandez y Lula da Silva? ¿Se benefició la izquierda de los negocios turbios en Argentina y Brasil? #BacheletResponde”, escribió en X en 2018. “ Es una vergüenza que la ONU avale al expresidente Lula y valide la candidatura de alguien que está condenado y preso por corrupción”, posteó ese mismo año.

En 2022, el republicano publicó una foto de Gustavo Petro estrechando la mano con Nicolás Maduro. Y comentó: “Esta es la verdadera cara de la izquierda, la que le da la mano al dictador Maduro para perpetuarse en el poder. Son todos iguales: Petro, Lula, Fernandez, Boric y Maduro”.

“Este domingo, los brasileños deberán elegir entre continuar la senda del progreso o retornar a la corrupta y fracasada gestión de Lula”, escribió también en 2022, en la antesala de la elección presidencial en Brasil.

Kast es cercano al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

En consideración de sus críticas previas, el acercamiento fue utilizado por la izquierda para cuestionar a Kast. Por ejemplo, la presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Coca Ñanco (Frente Amplio), dijo que “no me sorprende, pero sí me parece incoherente. José Antonio Kast pasó años tratando a Lula de corrupto, usándolo como caricatura del ‘enemigo ideológico’, y hoy se sienta a conversar con él porque la realidad le quedó grande”.

Y agregó: “La política exterior no se puede hacer a punta de consignas para la galería. Brasil es un socio estratégico para Chile, gobierne quien gobierne, y eso siempre lo hemos entendido desde el progresismo. Kast no cambió de opinión por convicción democrática, cambió porque el poder obliga a abandonar los discursos fáciles. Una cosa es gritar en campaña y otra muy distinta es gobernar. En política la coherencia sí importa”.