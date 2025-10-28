Bachelet sigue en modo campaña por la ONU: prepara viaje a Brasil para participar en la COP 30

El Amazonas, en Brasil, aparece como un nuevo objetivo en el mapa internacional de la expresidenta Michelle Bachelet, en el marco de su postulación como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Allí, en la ciudad de Belén, estará durante la segunda semana de noviembre -fecha por confirmar-, en el marco de la 30.a edición de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP 30).

Se trata de una nueva instancia internacional donde la exmandataria podrá visibilizar su candidatura a la sucesión del portugués António Guterres en el principal cargo de la ONU. Dicha nominación fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric en la última Asamblea General del organismo internacional.

Bachelet, eso sí, no podrá coincidir con Boric, quien también asistirá a la COP 30, pero durante la primera semana de noviembre. Según confirmó Presidencia este lunes, el Mandatario estará en el estado de Pará entre los días miércoles 5 y viernes 7 de dicho mes.

De todos modos, hasta ahora, Bachelet ha realizado su despliegue internacional sin el Presidente. Si bien Boric ha buscado visibilizar la candidatura en sus giras, como lo hizo en Italia, la exmandataria ha aprovechado su reconocimiento para hacer campaña en solitario.

Así también está plasmado en el diseño de La Moneda, donde la primera etapa se concentra en que Bachelet pueda mostrar su nominación en los países que visite por agenda propia. Así lo ha hecho la expresidenta en México, donde se juntó con la presidenta Claudia Sheinbaum; Uruguay, donde se reunió con el mandatario Yamandú Orsi, y China, donde tuvo una cita y recibió elogios del canciller de la administración de Xi Jinping.

En estos días Bachelet ha enfocado sus giras en Europa y visitó Italia, España y Francia. Próximamente, en la primera semana de noviembre, partirá rumbo a Qatar y luego irá a Brasil para la COP 30. Posterior a eso se espera que ella pueda arribar a Chile para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre.

En el Amazonas, Bachelet podrá coincidir con Lula da Silva, Presidente de Brasil y uno de sus cercanos en el plano internacional. Si bien un encuentro entre ambos no está confirmado, la exmandataria tiene como precedente que tanto su cita con Sheinbaum como con Orsi tampoco estaban planificadas.

La segunda fase del despliegue de Bachelet tendrá mayor protagonismo del gobierno de Boric y estará orientada en el Consejo de Seguridad, integrado por quince países, cinco de ellos con facultad de vetar alguna nominación a la Secretaría General: Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Rusia.