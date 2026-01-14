Boric anuncia que formalizará la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

El Presidente Gabriel Boric confirmó este martes que formalizará la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para asumir la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), despejando así las dudas sobre el respaldo oficial del Ejecutivo a la postulación de la exmandataria al cargo más alto del sistema multilateral.

En entrevista con Tolerancia Cero, el Jefe de Estado aseguró que el proceso se encuentra en curso y que se están evaluando los tiempos adecuados para concretarlo.

“ Nosotros vamos a formalizar esa candidatura. Estamos viendo los plazos con la presidenta, en conversaciones también con otros líderes mundiales, pero el objetivo es formalizar nosotros esa candidatura ”, señaló, recalcando que la decisión fue previamente conversada con Bachelet.

Consultado sobre si la determinación no debería quedar en manos del próximo gobierno, Boric sostuvo que el respaldo trasciende a las administraciones de turno.

“ Yo creo que estas son decisiones de Estado ”, afirmó, recordando que incluso sectores relevantes de la derecha han manifestado respaldo y que él mismo anunció la postulación en septiembre del año pasado, durante la Asamblea General de la ONU, antes de las elecciones presidenciales.

El Mandatario destacó además el peso internacional de la exjefa de Estado, subrayando que su nombre es reconocido más allá de las fronteras nacionales.

“Por la trayectoria que tiene la presidenta Bachelet, me parece que es indiscutible, y así se entiende en todo el mundo, que es una de las personas con el currículum, particularmente para los momentos difíciles que se viven en el mundo y el multilateralismo, para asumir una responsabilidad de estas características”.

Santiago 6 de enero 2025. Se lleva a cabo el encuentro ciudadano Chile merece mejores pensiones en la comuna de Maipu Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Eventual veto de Trump

No obstante, Boric también aludió a las complejidades propias del proceso de selección, recordando que la designación del secretario general está sujeta al derecho a veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

En ese contexto, fue consultado por el eventual impacto de sus críticas al presidente estadounidense Donald Trump en las opciones de Bachelet.

Al respecto, Boric enfatizó que “en estas cosas uno tiene que actuar no escondiendo las cartas de lo que cree”, y agregó que ha abordado este punto directamente con la exmandataria.

“Si Estados Unidos decidiera vetar a la presidenta Bachelet por eso, bueno, tendría que justificarlo”, afirmó, recordando que Chile también ha sido “muy duro con Rusia” al condenar de forma clara la invasión a Ucrania, país que igualmente cuenta con poder de veto.

“(Bachelet) está de acuerdo con que seamos claros respecto a las convicciones que tenemos en política internacional”, añadió.

El anuncio de Boric se da en un escenario en que la candidatura de Bachelet aún no ha sido inscrita formalmente ante la ONU, pese a que la Cancillería ya ha destinado recursos para su campaña internacional.

En el gobierno reconocieron que uno de los factores que incidió en la postergación de la inscripción formal es la indefinición del presidente electo, José Antonio Kast, respecto de si respaldará o no la postulación de la exmandataria.

El líder republicano ha mantenido su decisión en suspenso incluso tras una reunión bilateral con Bachelet el pasado 22 de diciembre, y ha señalado que resolverá el tema después del 11 de marzo, cuando asuma la Presidencia.