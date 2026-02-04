SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Ya están pensando en elecciones futuras”: el nuevo dardo de Squella al gobierno por candidatura de Bachelet

    La tensión entre el gobierno de Boric y el de Kast no cesa. Hoy la ministra vocera subió el tono contra republicanos a propósito de la postulación de Bachelet a la ONU y Squella salió a contestarle.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: Andres Perez Andres Perez

    Continúan los dardos cruzados entre el gobierno saliente y el entrante a propósito de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría de las Naciones Unidas.

    Ayer el Presidente Gabriel Boric dijo que era una “frivolidad tremenda” calificar como “amarre” la postulación de la expresidenta al organismo internacional, respondiendo directamente al timonel de republicanos, Arturo Squella, que durante la jornada aseguró que el “mayor amarre” que dejaba este gobierno era esta candidatura.

    Squella no guardó silencio y respondió a Boric: “La pequeñez y frivolidad es haber sobrepuesto las opiniones personales por sobre los intereses de Chile, criticando y agrediendo una y otra vez a mandatarios de otras naciones que piensan distinto. Presentar una candidatura que divide a los chilenos, con escasas probabilidades de éxito, comprometiendo recursos públicos y a 37 días de entregar el poder, simplemente es un amarre inaceptable”.

    Esta jornada fue la portavoz del Ejecutivo, Camila Vallejo, la que salió a abordar este roce. En una entrevista radial elevó el tono contra republicanos y planteó que tildar la inscripción de la candidatura de “amarre”, “es casi una invitación a deja de gobernar, porque, si no, todo te lo voy a acusar de amarre, deja de legislar, porque se lee como amarre, deja de presentar una candidatura a Naciones Unidas porque es un amarre”.

    Nuevamente Squella salió a contestar. Desde el frontis de la Oficina del Presidente Electo (OPE), en futuro senador replicó: “Yo llamaría al Presidente de la República, a su equipo más cercano, a hacer una reflexión del daño que le han hecho a la imagen país en la conducción internacional durante estos cuatro años. Eso es lo que nosotros tenemos que corregir durante los años siguientes, y por lo mismo molesta tan profundamente esta avivada de presentar una candidatura 37 días antes de dejar la administración”.

    “Creemos que no corresponde, que eso tenía que estar conversado y acordado con la administración futura. Y además porque en definitiva tal como se ha visto durante estos días, es una candidatura que divide a los chilenos y que genera gastos que no estamos en condiciones de absorber. Tenemos otras prioridades”, zanjó.

    Con respecto a los dichos de Vallejo, señaló: “Ella hablaba, nos invitaba a mirar más con clave internacional y a dejar de lado las miradas en clave nacional. Yo le digo todo lo contrario. Quizás lo que le ha faltado a este gobierno durante los cuatro años es poner el foco en clave nacional, es preocuparse de las necesidades de los chilenos, es poner el foco y los intereses de las personas más vulnerables de Chile por sobre los intereses que puedan tener sus ideologías, su expansión progresista en el mundo a propósito, digamos, de esta candidatura. Eso es lo que le ha faltado”.

    “Creo que en algún momento dieron luces de que lo habían dejado atrás, pero vemos que ya están pensando en elecciones futuras, cada uno de los que hoy día está dejando la administración”, remató el líder republicano.

    Más sobre:Arturo SquellaRepublicanosMichelle BacheletONUCamila VallejoGabriel BoricJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    Poduje en modo alcaldes: Vodanovic y Luksic engrosan las reservadas reuniones con ediles del nuevo ministro

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Lo más leído

    1.
    Boric emplaza al presidente del Partido Republicano por candidatura de Bachelet: “Calificarla de ‘amarre’ es una pequeñez”

    Boric emplaza al presidente del Partido Republicano por candidatura de Bachelet: “Calificarla de ‘amarre’ es una pequeñez”

    2.
    Futuro oficialismo se divide tras formalización de candidatura de Bachelet a la ONU

    Futuro oficialismo se divide tras formalización de candidatura de Bachelet a la ONU

    3.
    Libertarios debutan como oposición: Kaiser apunta contra equipo de Kast por rol en ley de reajuste

    Libertarios debutan como oposición: Kaiser apunta contra equipo de Kast por rol en ley de reajuste

    4.
    Gira por Europa: José Antonio Kast se reúne con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría

    Gira por Europa: José Antonio Kast se reúne con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría

    5.
    López y Arrau protagonizan roce por “corte de cintas” en Obras Públicas y marcan nuevo desencuentro en medio de bilaterales

    López y Arrau protagonizan roce por “corte de cintas” en Obras Públicas y marcan nuevo desencuentro en medio de bilaterales

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa
    Chile

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año
    Negocios

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año

    El lobby que activó Spotify ante el gobierno por la “Ley Tommy Rey”

    El fin de la ONU

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes
    Tendencias

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron)

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra
    El Deportivo

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    Isidora Assler hace historia para el snowboard chileno y brilla en Mundial de Andorra 2026

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    Kidd Voodoo adelanta su nueva era con show gratuito en Viña del Mar

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Mundo

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

    Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motos

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió