“Ya están pensando en elecciones futuras”: el nuevo dardo de Squella al gobierno por candidatura de Bachelet

Continúan los dardos cruzados entre el gobierno saliente y el entrante a propósito de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría de las Naciones Unidas.

Ayer el Presidente Gabriel Boric dijo que era una “frivolidad tremenda” calificar como “amarre” la postulación de la expresidenta al organismo internacional, respondiendo directamente al timonel de republicanos, Arturo Squella, que durante la jornada aseguró que el “mayor amarre” que dejaba este gobierno era esta candidatura.

Squella no guardó silencio y respondió a Boric: “La pequeñez y frivolidad es haber sobrepuesto las opiniones personales por sobre los intereses de Chile, criticando y agrediendo una y otra vez a mandatarios de otras naciones que piensan distinto. Presentar una candidatura que divide a los chilenos, con escasas probabilidades de éxito, comprometiendo recursos públicos y a 37 días de entregar el poder, simplemente es un amarre inaceptable”.

Esta jornada fue la portavoz del Ejecutivo, Camila Vallejo, la que salió a abordar este roce. En una entrevista radial elevó el tono contra republicanos y planteó que tildar la inscripción de la candidatura de “amarre”, “es casi una invitación a deja de gobernar, porque, si no, todo te lo voy a acusar de amarre, deja de legislar, porque se lee como amarre, deja de presentar una candidatura a Naciones Unidas porque es un amarre”.

Nuevamente Squella salió a contestar. Desde el frontis de la Oficina del Presidente Electo (OPE), en futuro senador replicó: “Yo llamaría al Presidente de la República, a su equipo más cercano, a hacer una reflexión del daño que le han hecho a la imagen país en la conducción internacional durante estos cuatro años. Eso es lo que nosotros tenemos que corregir durante los años siguientes, y por lo mismo molesta tan profundamente esta avivada de presentar una candidatura 37 días antes de dejar la administración”.

“Creemos que no corresponde, que eso tenía que estar conversado y acordado con la administración futura. Y además porque en definitiva tal como se ha visto durante estos días, es una candidatura que divide a los chilenos y que genera gastos que no estamos en condiciones de absorber. Tenemos otras prioridades”, zanjó.

Con respecto a los dichos de Vallejo, señaló: “Ella hablaba, nos invitaba a mirar más con clave internacional y a dejar de lado las miradas en clave nacional. Yo le digo todo lo contrario. Quizás lo que le ha faltado a este gobierno durante los cuatro años es poner el foco en clave nacional, es preocuparse de las necesidades de los chilenos, es poner el foco y los intereses de las personas más vulnerables de Chile por sobre los intereses que puedan tener sus ideologías, su expansión progresista en el mundo a propósito, digamos, de esta candidatura. Eso es lo que le ha faltado”.