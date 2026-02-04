“¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

Pese a las pretensiones de mantener el tono republicano entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, la formalización de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas sumó un episodio más de tensión previo al cambio de mando.

En medio de los cruces con la futura administración de José Antonio Kast, este miércoles la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, defendió la decisión del Presidente Gabriel Boric -que es apoyada por Brasil y México- y elevó el tono en contra de la voces que cuestionan la nominación.

En diálogo con radio Infinita, la portavoz del Ejecutivo adhirió a las declaraciones del Mandatario en respuesta a los dichos del timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, que calificó la determinación como “el peor amarre de este gobierno”.

Santiago, 02 de Febrero 2026. Presidente Gabriel Boric junto con los embajadores de Mexico y Brasil, anuncia la candidatura de la Ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de las Naciones Unidas Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

“Yo comparto lo que dice el Presidente, me parece frívolo leer todo en clave nacional cuando se trata de una candidatura de envergadura y alcance internacional y que nos debería -insisto- llenar de orgullo, porque es una chilena mujer que está siendo presentada por tres países de América Latina, dos de ellos los más grandes de América Latina. Llevarlo a la pelea como chica nacional es frívolo”, dijo.

Tras esto, Vallejo profundizó en su respuesta y apuntó que esas palabras de parte de dirigentes del futuro gobierno integran un relato más amplio, que, según su lectura, busca anular la gestión actual.

“Esta cuestión del amarre creo que se enmarca en un relato más allá de la candidatura a Michelle Bachelet. Creo que hay una intención de una parte de la actual oposición de hacer que todo el trabajo que está haciendo el gobierno, que es gobernar, parezca ser un amarre. Es casi una invitación a que se deje de gobernar, porque si no todo te lo voy a acusar de amarre”, remarcó.

Y luego agregó: “‘Deja de legislar porque se lee como amarre, deja de presentar una candidatura a las Naciones Unidas porque es un amarre’, o sea, ¿qué pretenden? ¿que el gobierno deje de hacer lo que tiene que hacer? Si el gobierno actualmente es el gobierno del Presidente Boric, y es el Presidente Boric el que gobierna hasta el 11 de marzo".

“Después serán ellos, y eso no quiere decir que no hayan conversaciones, por eso están los traspasos administrativos, pero otra cosa muy distinta es renunciar a gobernar o renunciar a hacer la política que le corresponde a hacer al Presidente Boric, renunciando incluso a sus compromisos porque hay un gobierno entrante que te está llamando a decir no hagas nada porque ahora somos nosotros los que tomamos la decisión. Eso no es así, el respeto a la continuidad, a las instituciones que el presidente en ejercicio es Gabriel Boric, el presidente electo es José Antonio Kast, y él va a empezar a tomar las decisiones que correspondan después del 11 de marzo, no antes”.

José Antonio Kast y Michelle Bachelet

La vocera de gobierno también hizo un emplazamiento directo a Kast, por el suspenso que ha mantenido respecto a si su administración va a respaldar la nominación de Bachelet.

“El presidente electo tuvo una reunión con Michelle Bachelet. Yo no puedo decir si abordaron o no este tema, pero me imagino que probablemente sí. Ahí uno hubiera esperado que quizás hubiera sido más manifiesta su posición. No lo fue”, señaló.

En la conversación radial, Vallejo además se refirió a las presiones de la UDI para conocer qué otros países -fuera de Brasil y México- están por apoyar la candidatura de la exmandataria.

“Sería muy poco prudente de mi parte anunciar que otros países están pensando en respaldar, porque le corresponde a esos países señalarlo. No puedo yo, como vocera de gobierno de Chile, decir ‘mira, tal otro país está pensando en esto’, porque no corresponde, sería muy poco prudente”, sostuvo.

Con todo, la secretaria de Estado dijo que después de que el Presidente Boric anunció la intención de postular a Bachelet, en la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre del 2025, el canciller Alberto van Klaveren instruyó a todas sus embajadas iniciar las conversaciones con los otros países para promover la candidatura.

“Esto se ha trabajado a través de todas las embajadas de todos los países, que están en todos los países con representación en las Naciones Unidas, y por lo tanto, ha sido una candidatura que se abordó de manera seria, pensando y teniendo muy presente la envergadura del cargo del que estamos hablando. O sea, es el cargo más importante de un organismo multilateral en el mundo”, zanjó.