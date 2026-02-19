Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast

A 20 días de que el presidente Gabriel Boric entregue la banda presidencial a José Antonio Kast, el gobierno afina los detalles de la ceremonia que marcará un cambio de ciclo político con la llegada del líder republicano y el fin del mandato del líder del Frente Amplio que asumió la conducción del gobierno en 2022 con 35 años recién cumplidos.

Este miércoles el gobierno dio a conocer el itinerario oficial de actividades vinculadas a la Transmisión de Mando Presidencial que comienza el 9 de marzo con el arribo de autoridades que asisten al acto.

Uno de los asuntos que genera mayor expectación de la ceremonia es la nómina de jefes de Estado que aterrizará en Chile para ser testigos del traspaso de la banda presidencial que conlleva también un cambio de color político.

Este jueves la Cancillería señaló a La Tercera que hasta ahora una docena jefes de Estado confirmó su asistencia sin detallar los nombres. Según confirmaron desde el propio Ejecutivo, al cambio de mando anterior llegaron 14.

Entre los invitados al cambio se cuenta el rey de España, Felipe VI; los presidentes de Argentina, Javier Milei; de El Salvador, Nayib Bukele; de Ucrania, Volodimir Zelensky; de Brasil, Lula da Silva; de Ecuador, Daniel Noboa; de Bolivia, Rodrigo Paz; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Una de las figuras más esperadas en la ceremonia es el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien -según se confirmó extraoficialmente- encabezará la delegación del gobierno de Estados Unidos. Una señal que fue interpretada como un fuerte gesto de respaldo a Kast por parte de la administración del Presidente Donald Trump.

Otra señal de respaldo se espera del mandatario de Argentina Javier Milei, a quien el presidente electo visitó apenas ganó las elecciones presidenciales de diciembre.

Milei viajará a Estados Unidos los primeros días de marzo para encabezar el Argentina Week, que se extiende entre el 9 y 11 de marzo en Nueva York.

Fuentes diplomáticas aseguran que igual se espera la presencia del líder liberal libertario en Chile.

Lula en duda

Hasta el cierre de esta edición, desde el gobierno señalaban que aun no hay confirmación oficial sobre la presencia del presidente de Brasil. El mandatario está en gira por India y Corea y se espera que a su regreso confirme su asistencia al cambio de mando en Chile.

La presencia del mandatario genera expectación, pues recientemente -junto a México- apoyó la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU. Una decisión tomada por el presidente Gabriel Boric a contrapelo de la opinión del presidente electo.

El presidente electo recientemente visitó El Salvador junto a la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, para conocer la fórmula de Bukele en el control de la delincuencia. Hasta ahora el gobierno no cuenta su presencia entre los confirmados a la ceremonia del traspaso.

Una de las expectativas de Kast también es la asistencia de Giorgia Meloni, con quien estuvo en su reciente visita Europa. Sin embargo, su presencia está en duda.

“Lo que le planteamos es que si ella no pudiera asistir (al cambio de mando), que pueda mandar una delegación de primer nivel para que en conjunto pudiéramos tener un debate bilateral en los temas que nos interesan a ambos y también generarle reuniones con distintas representaciones de otros países que nos van a acompañar en el cambio de mando ”, dijo el mandatario electo tras su visita a Italia.

El traspaso

La agenda de Boric en el marco de la transmisión del poder se inicia el 10 de marzo. En esa jornada recibirá en Palacio el saludo protocolar de las delegaciones oficiales extranjeras que asisten al hito, y también de los jefes de Estado y de Gobierno invitados a la ceremonia.

El equipo presidencial tiene proyectado que las visitas de las delegaciones y los líderes mundiales sean en horario PM, aún por definir.

El miércoles 11, el presidente saliente tiene programado su arribo a La Moneda a las 8.00 horas. Será la última vez que Boric reciba los honores de la Guardia de Palacio en su calidad de máxima autoridad del país.

En el Patio de los Naranjos, el Mandatario encabezará una última foto oficial con los subsecretarios de Estado, y luego con su gabinete de 24 ministros, en horarios por definir. Luego de los registros, las autoridades de gobierno se dirigirán directamente a la sede del Poder Legislativo, en la Quinta Región.

En el caso de los ministros, se dirigirán al Congreso Nacional en orden de precedencia inverso, que sitúa a las autoridades de menor jerarquía al inicio y a la máxima autoridad al final, contrario al protocolo estándar. Con esa disposición, el primero en salir en dirección a Valparaíso será el titular de Ciencia, Aldo Valle, y el último el jefe de Interior, Álvaro Elizalde.

También está definida la salida de Boric hacia el Parlamento para entregar el poder a Kast: el plan señala que Boric dejará La Moneda a las 10.15 horas.

El Mandatario se dirigirá hacia el acceso de calle Moneda y la Guardia de Palacio le rendirá honores. Luego, al salir del Palacio, el Jefe de Estado recibirá los honores del Regimiento Granaderos del Ejército y abordará el vehículo que lo conducirá a la Ciudad Puerto.

El acto de traspaso de mando ante el Pleno del Congreso, en tanto, está proyectado para las 12.00 horas en el Salón de Honor del Senado.

Tras la ceremonia, Boric saldrá del edificio en calidad de exjefe de Estado. Hasta ahora, no ha sido despejado qué hará el magallánico luego del hito.

Otro acto protocolar que marcará el fin de la era del frenteamplista ocurrirá paralelamente en La Moneda, cuando la foto presidencial de Boric sea descolgada y reemplazada por la de Kast.