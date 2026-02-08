SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Marco Rubio vendrá a Chile al cambio de mando y da fuerte señal de acercamiento a La Moneda tras salida de Boric

    La información sobre la venida del jefe de la diplomacia estadounidense llegó esta semana a la Oficina del Presidente electo (OPE) a través de canales informales.

    Francisco ArtazaPor 
    Francisco Artaza

    Con más de un mes de anticipación, lo que es algo inusual para este tipo de eventos, en el entorno del mandatario electo se conoció informalmente esta semana que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, encabezará la delegación del gobierno de Estados Unidos que vendrá a Chile el 11 de marzo a la ceremonia de asunción al mando del Presidente José Antonio Kast.

    En la Cancillería chilena la señal fue interpretada como un fuerte gesto por parte de la administración del Presidente Donald Trump para fortalecer los vínculos con las nuevas autoridades chilenas y relanzar las relaciones entre ambos países, luego del enfriamiento de los nexos durante la administración de Boric, debido a los permanentes cuestionamientos y críticas expresados por el jefe de Estado chileno a Trump.

    Recién a fines de enero se habían enviado las invitaciones a las misiones diplomáticas extranjeras presentes en Chile para que definieran los nombres de los integrantes de las delegaciones que asistirían a los diversos actos previstos con ocasión de la ceremonia de cambio de mando que tendrán lugar entre el 10 y 11 de marzo próximo en Santiago y Valparaíso.

    Por lo general, el Departamento de Estado norteamericano envía al secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental a este tipo de eventos. Así ocurrió el 8 de noviembre pasado, cuando Christopher Landau viajó a La Paz para asistir a la asunción al mando del Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Lo mismo ocurrió en marzo de 2022, cuando el entonces responsable de los Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, vino a Chile para asistir al cambio de mando de Gabriel Boric.

    Sólo en una oportunidad, en marzo de 2014, para la llegada por segunda vez de Michelle Bachelet a La Moneda, la delegación estadounidense estuvo encabezada por una autoridad de mayor rango. En esa ocasión, vino a Chile el vicepresidente (y posterior jefe de Estado) Joe Biden. Por lo mismo, la presencia en Chile de Marco Rubio marcará también un hito en la relación entre Estados Unidos y Chile.

    Desde Henry Kissinger que un secretario de Estado (jefe de la diplomacia estadounidense) no tenía tanto poder. Rubio no sólo es el responsable de la política exterior de la administración Trump, también es uno de sus asesores más importantes en el Consejo de Seguridad.

    Marco Rubio, el exsenador que pasó de competir con Trump a convertirse en un miembro clave de su gobierno. Foto: Archivo.

    El 14 de diciembre pasado, a las 20.30 horas, sólo instantes después de que la abanderada oficialista Jeannette Jara reconociera su derrota, Rubio llamó a Kast para felicitarlo por su triunfo y luego publicó en la misma línea un mensaje en su cuenta X. “Felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, escribió Rubio en su cuenta en la red X.

    Para Rubio, la llegada de Kast a La Moneda augura un nuevo aliado político en la región, en momentos en que la administración Trump ha dejado en claro su deseo por imponer, incluso por la fuerza y la coerción comercial, la hegemonía de Estados Unidos en el continente americano, al que considera su área de influencia.

    Ambos se conocieron en noviembre de 2021, cuando a semanas del balotaje el entonces candidato presidencial republicano hizo una inesperada gira a Estados Unidos, que incluyó una reunión con el entonces senador republicano por Florida en su oficina del Capitolio.

    En el entorno de Kast reconocen que no fue fácil lograr esa reunión. Desde 2015, Marco Rubio ha manifestado sus aspiraciones presidenciales, incluso, ha sido precandidato republicano en varias ocasiones, por lo que desde hace muchos años tiene un numeroso staff de asesores dedicados exclusivamente a revisar los currículums y antecedentes de todas las personas que piden audiencia con él y son muy estrictos en las condiciones que se fijan antes de aceptar un encuentro.

    Fue a fines de julio de 2021 que el principal asesor de Kast, el abogado Cristián Valenzuela, contactó al exembajador de Chile en la OEA y presidente de la filial chilena del Leadership Institute (una organización creada en 1979 por el activista conservador estadounidense Morton Blackwell, destinada al reclutamiento y formación de líderes políticos), Darío Paya, para pedirle ayuda para agendar un encuentro entre Kast y Rubio.

    A través de un amigo en común, Paya logró llegar a Mike Needham, quien era entonces el jefe de gabinete del senador Rubio y actualmente sigue trabajando con él en el Departamento de Estado, como jefe de asesores y director de la oficina de planificación de la política exterior de los Estados Unidos.

    Paya debió explicar a Needham con muchos detalles quién era Kast y acordaron cuáles serían los temas específicos que se tratarían en la reunión.

    Una de las condiciones que puso Needham antes de dar el sí era que la reunión entre Kast y Rubio sería sin foto oficial.

    Así, tras varias conversaciones entre Paya y el principal asesor de Rubio, se agendó la cita para las 17 horas del 30 de noviembre de 2021, a sólo dos semanas de la fecha prevista para la segunda vuelta presidencial en Chile.

    Mike Needham, jefe de gabinete de Marco Rubio y director de la oficiana de planificación política del Departamento de Estado. Fotografía del Departamento de Estado.

    Kast llegó a la oficina del senador Rubio en el Capitolio acompañado de su asesor, Cristián Valenzuela, y según afirman quienes conocieron de ese encuentro, la conversación fluyó tan bien que Rubio aceptó que se publicara una foto de él con Kast, sabiendo el eventual impacto que tendría en la campaña presidencial chilena.

    Por estos días, en el entorno del mandatario electo continúan las tratativas para sellar un encuentro entre Kast y Trump antes del inicio de su mandato.

    El plan original era viajar a Estados Unidos a fines de febrero, pero por temas de agenda del mandatario estadounidense, la gira podría postergarse hasta la primera semana de marzo.

