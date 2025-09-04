La dura advertencia de Diosdado Cabello a María Corina Machado por apoyar el despliegue de EE.UU.
El ministro del Interior del gobierno venezolano, le envió un mensaje a la líder de la oposición, luego que esta respaldara públicamente la presencia militar de Estados Unidos en Mar Caribe, donde Washington desplegó una operación antidrogas, para desarticular las redes criminales y de narcotráfico según Estados Unidos vinculadas a Maduro.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.