La emotiva despedida de Héctor Noguera: cortejo fúnebre fue homenajeado en Pérgola de Las Flores
La masiva despedida del actor estuvo marcado por un emotivo momento en la Pérgola de Las Flores en la comuna de Recoleta, donde miles de floristas rindieron homenaje a “Tito”.
Durante este jueves, miles de personas acompañaron el cortejo fúnebre del fallecido actor Héctor Noguera, convirtiéndose en una despedida cargada de simbolismo.
En su paso por Recoleta, de fondo sonó la canción “La Pérgola de Las Flores”, obra donde actuó Noguera, mientras decenas de personas lanzaron pétalos al carro.
