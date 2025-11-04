OFERTA ELECCIONES $990
La encendida frase de Artés: “Estaré incluso con los estudiantes que tiran la bomba molotov”

A menos de dos semanas de la primera vuelta, los ocho abanderados se enfrentan en el penúltimo debate presidencial organizado por ARCHI. En la instancia, el candidato presidencial independiente y representante del movimiento Partido Comunista Acción Proletaria, entregó su apoyo a los estudiantes que han protagonizado los últimos hechos de violencia, especialmente en el INBA.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara
Más sobre:ArtésJaradebate ARCHI

