La estrategia para perder peso cinco veces más efectiva que Ozempic

Investigadores de la U. de Nueva York compararon directamente la efectividad de la semaglutida y tirzepatida, presentes en Ozempic y Wegovy, con la manga y bypass gástrico.

Se trata del primer estudio a nivel mundial que comparó la efectividad de ambos métodos para bajar de peso.

Durante dos años, estudiaron a más de 14 mil personas que habían tomado estos medicamentos por al menos seis meses o que se habían sometido a una de estas cirugías.

Los pacientes sometidos a cirugía perdieron en promedio 26 kilos, en comparación con solo 5 kilos de los que tomaron medicamentos.

Una de las operaciones más populares es la manga gástrica, en la que se extirpa el 80 % del estómago que restringe la ingesta de alimentos y reduce las hormonas del hambre.

El bypass gástrico en cambio crea quirúrgicamente una pequeña bolsa gástrica y redirige una porción del intestino delgado, reduciendo la capacidad para absorber calorías.

Una de las razones del éxito de las cirugías, según el estudio, es que el 70 % de los usuarios de medicamentos dejan sus fármacos por efectos secundarios incontrolables o el alto costo. En cambio, la cirugía es permanente y produce una pérdida de peso más sostenida en el tiempo.