    La estrategia para perder peso cinco veces más efectiva que Ozempic

    Mientras millones de personas en el mundo intentan perder peso con medicamentos como Ozempic, científicos revelaron un método mucho más eficaz y sostenible a largo plazo. Acá te lo contamos.

    Por 
    Pato Lazcano y Pablo Gándara

    Investigadores de la U. de Nueva York compararon directamente la efectividad de la semaglutida y tirzepatida, presentes en Ozempic y Wegovy, con la manga y bypass gástrico.

    Se trata del primer estudio a nivel mundial que comparó la efectividad de ambos métodos para bajar de peso.

    Durante dos años, estudiaron a más de 14 mil personas que habían tomado estos medicamentos por al menos seis meses o que se habían sometido a una de estas cirugías.

    Los pacientes sometidos a cirugía perdieron en promedio 26 kilos, en comparación con solo 5 kilos de los que tomaron medicamentos.

    Una de las operaciones más populares es la manga gástrica, en la que se extirpa el 80 % del estómago que restringe la ingesta de alimentos y reduce las hormonas del hambre.

    El bypass gástrico en cambio crea quirúrgicamente una pequeña bolsa gástrica y redirige una porción del intestino delgado, reduciendo la capacidad para absorber calorías.

    Una de las razones del éxito de las cirugías, según el estudio, es que el 70 % de los usuarios de medicamentos dejan sus fármacos por efectos secundarios incontrolables o el alto costo. En cambio, la cirugía es permanente y produce una pérdida de peso más sostenida en el tiempo.

