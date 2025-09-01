La inusual aurora roja captada desde el espacio por un astronauta de la NASA

El color de las auroras depende del tipo de gas presente en la atmósfera y de la altitud en la que colisionan las partículas solares y el campo magnético terrestre.

La mayoría son verdes, y ocurren a la altura de 100-200 km, mientras que el color rojo se muestra a una altura más alta, por encima de los 200 km.

El color rojo es menos común y ocurre como resultado de ciertas condiciones atmosféricas.