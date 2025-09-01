La inusual aurora roja captada desde el espacio por un astronauta de la NASA
El astronauta Don Pettit, compartió un increíble registro desde la Estación Espacial Internacional (ISS), el cual muestra una aurora de color rojo.
El color de las auroras depende del tipo de gas presente en la atmósfera y de la altitud en la que colisionan las partículas solares y el campo magnético terrestre.
La mayoría son verdes, y ocurren a la altura de 100-200 km, mientras que el color rojo se muestra a una altura más alta, por encima de los 200 km.
El color rojo es menos común y ocurre como resultado de ciertas condiciones atmosféricas.
