La Mesa del Poder: Sharp, Oyarce, Margarit y Cuadrado debaten si hay acomodo político en el Estado
Revisa en esta edición de La Mesa del Poder el debate entre Pia Margarit, vicepresidenta UDI y exdirectora de Programación de Presidencia, candidata a diputada por el distrito 15; Rosa Oyarce (RN) exseremi de Salud y candidata a diputada por el distrito 8; Jorge Sharp, exalcalde de Valparaíso, candidato diputado por el distrito 7 y Carlos Cuadrado (PPD), exalcalde de Huechuraba, candidato a diputado por el distrito 9.
