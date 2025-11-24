La Mesa del Poder: Urrutia (FA) y Leiva (PS) respaldan que Jara incorpore propuestas de Matthei y Parisi
Tatiana Urrutia, electa diputada por el distrito 8 y el diputado Raúl Leiva (PS), reelecto en el distrito 14, coincidieron que Jeannette Jara (PC), la candidata presidencial oficialista, tiene posibilidades de aumentar su caudal electoral al integrar propuestas que estuvieron en las campañas de Evelyn Matthei (UDI) y Franco Parisi (PDG).
