La reacción de Leclerc tras recibir un regalo de un niño chileno y el relato de este pequeño fanático

A través de un video que subió su padre, el pequeño relata su experiencia, y cuenta que lo conocieron en 2023 “en Maranello y pudimos verte nuevamente en Barcelona, donde siempre fuiste muy amable conmigo. El año pasado te saludamos en el hotel y fue muy emocionante porque en ese fin de semana ganaste el gran premio de Italia”.

“Y ahora que estoy en Silverstone no quería perderme la oportunidad de entregarte mi apoyo y un regalo, por todos los buenos momentos que me has hecho vivir. Siempre serás mi piloto favorito. Forza Charles, Forza Ferrari”, relata el pequeño.