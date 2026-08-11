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    La UC busca dar el primer golpe en Argentina por la Libertadores

    Los cruzados visitan en La Plata al equipo dirigido por Alexander Medina, en el duelo de ida de la ronda de los 16 mejores del torneo más importante del continente.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    Más sobre:Copa LibertadoresUCLa UColo ColoLT Explica

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