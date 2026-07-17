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    La última lámina: vivir el mundial llenando un álbum

    Hace dos meses, el fenómeno por el álbum de la Copa del Mundo explotó en nuestro país. Desde tiendas con stock agotado hasta encuentros para cambiar láminas, el deseo de coleccionar a las figuras del mundial superó todas las expectativas.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Muchos lograron el objetivo y consiguieron completarlo, otros quedaron en el camino. Varias personas, a pocos días de que finalice la cita en norteamérica, aún siguen buscando las figuras que les faltan.

    Conoce aquí algunos testimonios de los periodistas de La Tercera que decidieron emprender el desafío de completar el álbum del Mundial

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