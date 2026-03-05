Las claves de DBS: el Sephora chileno

Dominique Rosenberg tenía sólo 22 años cuando comenzó a emprender, en un momento en que nadie hablaba de “emprendimiento” y menos de mujeres empresarias. Partió con un SPA, luego una distribuidora de productos de belleza y hoy, la empresa DBS tiene 70 tiendas y se ha convertido en líder de la categoría en Chile. Pero eso no es todo, hace poco comenzó su expansión regional, y ya cuenta con 9 tiendas en Perú, en un camino que espera consolidarse en otros países de la región.
