    Las claves de Lollapalooza: la música nacional que se tomará el Parque O’Higgins

    Lollapalooza Chile regresa al Parque O’Higgins este año, y lo hará con un cartel plagado de estrellas internacionales que vienen en su mejor momento, como es el caso de Sabrina Carpenter, Turnstile y Chappell Roan.

    Por 
    Gerardo Aliaga

    Los representantes nacionales no se quedan atrás. El presente de la música chilena, da para prestarle atención durante los tres días del festival, incluso para tener el protagonismo algunas de las noches.

    Así es el caso de Young Cister, que lo hará el viernes 13 de marzo. Será el regreso a Lollapalooza del oriundo de Quilicura, quien en 2023 tuvo que enfrentar el calor de Cerrillos.

    Y si de regresos se trata, Los Bunkers aparecen como cabezas de cartel de esta edición de Lollapalooza, volviendo tras ser una de las bandas que cortó el listón en 2011. Quince años después, cerrarán la noche del sábado 14.

    Habrán más retornos. Gepe volverá a Lollapalooza luego de su presentación en 2019, justamente la última en Parque O’Higgins.

    De Saloon hará lo propio tras aquella primera vez en 2013, y con disco nuevo bajo el brazo.

    Quilapayún hará lo suyo tras su recordada participación en 2022 junto a Inti Illimani Histórico.

    Y si de históricos se trata, Gondwana regresa tras su último paso por el festival en 2017.

    También se vivirán debuts, como el de Katteyes, una de las artistas que marcó las listas de streaming en 2025.

    Otros protagonistas fueron Hesse Kassel y Anttonias, que con sus discos debut llamaron la atención de fans y críticos más allá de nuestro país.

