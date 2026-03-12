Las claves de Lollapalooza: todo lo que necesitas saber para disfrutar cómodamente el festival

Llega el momento de rearmar toda logística para que la experiencia durante los tres días de música sea inolvidable: desde los lugares de acceso hasta las extensiones horarias en el transporte público.

Si pudiste retirar tu pulsera, ya puedes cargarla con dinero para así comprar merch o comida dentro del festival. Si no lo hiciste, tienes hasta este jueves 12 de marzo para hacerlo en el Lolla store, ubicada en el Cenco Costantera.

El transporte público tendrá refuerzos durante los cierres de cada día de Lollapalooza. Metro extenderá sus servicios hasta las 2 de la mañana tras las jornadas del viernes y sábado. Para cuando termine Chappell Roan el domingo, tendrás hasta las 1 de la madrugada para movilizarte.

Los buses Red también contarán con un contingente especial para el festival. En estaciones Parque O’Higgins (líneas 105, 307, 401, 506 y 507) y Rondizzoni (líneas 119 y 210) habrán buses de apoyo hacia distintas comunas de la capital. También ocurrirá en la Intermodal de Franklin.