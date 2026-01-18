SUSCRÍBETE POR $1100
    Las dramáticas imágenes que dejan los incendios forestales en Ñuble y Biobío

    Tras los devastadores incendios que afectan a varias comunas de las regiones del Ñuble y Biobío, registros logran dimensionar la gran magnitud de la emergencia que ha avanzado cerca de áreas con alta concentración de población. Durante la madrugada, el presidente Gabriel Boric ha declarado estado de catástrofe y anunció un despligue extraordinario de recursos para combatir la crítica situación.

    Catalina Bórquez
    Más sobre:Incendios ForestalesÑubleBiobíoEstado de catastrofe

