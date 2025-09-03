Las horas decisivas para la U e Independiente: Conmebol prepara la resolución
La U e Independiente entregaron sus versiones en la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, a propósito de los graves incidentes que se produjeron en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en Avellaneda.
¿Qué pasará con la llave? Entre martes y miércoles se conocerá el dictamen respecto de un duelo que suma 14 días de historia. Ambos clubes le atribuyen responsabilidad al otro y reclaman el triunfo y, por consiguiente, la clasificación a los cuartos de final, donde el ganador chocará con Alianza Lima.
