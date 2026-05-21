Así fue la llegada del Presidente Kast al desfile por el Día de las Glorias Navales en Valparaíso

El Mandatario arribó al Monumento a los Héroes de Iquique al mediodía, mientras uniformados entonaban el himno nacional.

En la instancia se conmemora el 147ª aniversario del Combate Naval de Iquique, y ha contado con una masiva asistencia de público porteño, autoridades de Gobierno y de las Fuerzas Armadas.