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    Así fue la llegada del Presidente Kast al desfile por el Día de las Glorias Navales en Valparaíso

    El mandatario encabeza este jueves por primera vez la ceremonia oficial por el Día de las Glorias Navales en la Plaza Sotomayor de Valparaíso.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El Mandatario arribó al Monumento a los Héroes de Iquique al mediodía, mientras uniformados entonaban el himno nacional.

    En la instancia se conmemora el 147ª aniversario del Combate Naval de Iquique, y ha contado con una masiva asistencia de público porteño, autoridades de Gobierno y de las Fuerzas Armadas.

    Más sobre:ActualidadNacionalPresidente KastGlorias Navales de Iquique

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