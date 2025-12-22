Las películas y series más vistas por los chilenos en Netflix
Netflix siempre hace noticia. Y ahora que se acaba el año, los recuentos de lo más visto están a la orden del día. Dicen que los algoritmos pueden definirnos: por eso, aquí analizamos cuáles fueron las series y películas más vistas en Chile, durante 2025. Géneros y estilos diversos, producciones chilenas, películas animadas y uno que otro clásico, se transforman en parte de nuestra radiografía como consumidores de la famosa plataforma.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.