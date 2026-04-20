Mini hace gala de su espíritu más fiestero

La colaboración entre Mini y el estudio de diseño austríaco Vagabund da vida a dos vehículos únicos basados en el MINI Countryman, que transforman el concepto tradicional de SUV en una experiencia ligada a la música, la comunidad y el espíritu festivalero.

Bajo el concepto “Mini x Vagabund: The Duo”, ambas creaciones destacan por su fuerte identidad visual y conceptual. Mientras la firma automotriz aporta la base técnica y su ADN de diseño, Vagabund suma una capa creativa que reinterpreta el vehículo como una plataforma cultural.

El resultado son dos unidades one-off con personalidades contrastantes: una en tono Melting Silver, con acentos claros y gráficos lúdicos, y otra en Midnight Black, más sobria, técnica y monocromática.

El trabajo en la carrocería refuerza su carácter robusto y aventurero. Ensanches en los pasos de rueda, mayor altura al suelo y llantas de 20 pulgadas con cubiertas impresas en 3D aportan una estética musculosa, mientras que detalles como el lettering tridimensional de Vagabund y un rack de techo de aluminio con malla de acero elevan el nivel de diseño funcional.

Sin embargo, el elemento más disruptivo está en su propuesta sonora. Ambos vehículos reemplazan sus ventanas traseras por un sistema de audio diseñado para proyectar sonido en espacios abiertos. Con altavoces integrados en la carrocería, subwoofers traseros y un innovador uso de granito polímero para mejorar la acústica, cada unidad funciona como un escenario móvil. Juntas, crean una experiencia inmersiva pensada para eventos comunitarios.

En contraste, un guiño nostálgico aparece en forma de un Walkman integrado, que equilibra la potencia sonora con una experiencia más íntima y analógica, fiel al carácter lúdico de la marca.

La colaboración demuestra cómo el Mini Countryman evoluciona más allá de la conducción, convirtiéndose en un punto de encuentro cultural. No se trata solo de diseño o tecnología, sino de crear experiencias compartidas, donde la movilidad se conecta con la expresión creativa y la comunidad.

Uno de estos exclusivos modelos será presentado en el próximo Salón de Beijing.