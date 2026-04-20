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    Álvaro Ortiz cuestiona proyecto de reconstrucción y pone en duda apoyo a idea de legislar

    El diputado y presidente de la DC, sostuvo que "se va a ver complicado incluso la idea de legislar producto de lo testarudo que ha sido el Gobierno de presentar un solo gran proyecto".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El presidente de la Democracia Cristiana (DC), diputado Álvaro Ortiz, cuestionó el proyecto de reconstrucción que será ingresado esta semana por el Gobierno de José Antonio Kast, señalando que aún no está definido si respaldarán la idea de legislar.

    “Primero teníamos toda la intención de dialogar de que este proyecto fuera por cuerdas separadas y el Gobierno insistió y por lo tanto se va complejizando la posición de nuestro partido en incluso aprobar la idea de legislar”, sostuvo en conversación con Radio Pauta.

    Según explicó el timonel DC, si bien en un inicio existía disposición para avanzar, esta se ha ido deteriorando debido a la insistencia del Ejecutivo en presentar la iniciativa como un “paquete único”.

    “Cuando uno le pide al Gobierno y le hace ver que es mejor hacer este proyecto en cuerdas separadas, para no tener vicio incluso de inconstitucionalidad, que no es bueno mezclar el tema de reconstrucción (...) y lo hacen todo igual como un gran paquete, entonces, claro que en el camino uno se va desilusionando”, señaló.

    Ortiz recalcó que la DC comparte la urgencia de avanzar en la reconstrucción, pero criticó que se condicione ese proceso a la aprobación íntegra del proyecto. En esa línea, calificó como “un poco chantaje” la advertencia de autoridades de que rechazar la iniciativa frenaría los avances en la materia.

    “La semana pasada lo hizo el Ministro de Vivienda, Iván Poduje, en la Región del Biobío, decía, mira, aquí no hay plan B, si no aprueban esta ley como está, entonces la reconstrucción se frena y se va a ver profundamente afectada. Eso incluso me parece hasta un poco chantaje”, mencionó.

    Es así como Ortiz finalmente señaló que “vamos a ver cómo ingresa mañana el proyecto, se va a ver complicado incluso la idea de legislar producto de lo testarudo que ha sido el Gobierno de presentar un solo gran proyecto, un solo gran paquete".

    Más sobre:Proyecto de ReconstrucciónÁlvaro OrtizDCGobierno

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