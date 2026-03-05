SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Los desafíos de Mitsubishi y las novedades de la marca japonesa para este año

    Tomás Ramírez, Gerente de Post Venta y Comercial Flotas de Mitsubishi, nos cuenta los desfíos y las novedades que enfrentará la marca japonesa este 2026.

    Romina CannoniPor 
    Romina Cannoni
    Más sobre:AutomotoresMotoresVehículosAutosMitsubishi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mejoran las cifras de ventas de vehículos nuevos durante febrero

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: ordenará sumario

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: instruye sumarios
    Chile

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: instruye sumarios

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente
    Negocios

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento
    Tendencias

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto
    El Deportivo

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto

    El jugador clave que recupera la UC de Daniel Garnero de cara a su visita a O’Higgins en Rancagua

    De Brasil a la MLS: Benjamín Kuscevic tiene un nuevo destino tras dejar Fortaleza

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias
    Cultura y entretención

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    “Mi poder es absoluto”: mira el trailer de la temporada final de The Boys

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional
    Mundo

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    China anuncia plan que busca reducir la dependencia de su ejército e industria de la tecnología occidental

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda