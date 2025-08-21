Los emotivos abrazos del presidente Boric a Mario Marcel y Esteban Valenzuela tras cambio de gabinete
Durante este jueves, el mandatario realizó un cambio de gabinete que incluyó la salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda, y de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura.
En la ceremonia, el presidente agradeció a ambos por sus respectivos desempeños y gestiones, palabras que estuvieron acompañadas de emotivos abrazos de despedida.
