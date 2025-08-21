SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Los emotivos abrazos del presidente Boric a Mario Marcel y Esteban Valenzuela tras cambio de gabinete

Durante este jueves, el mandatario realizó un cambio de gabinete que incluyó la salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda, y de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

En la ceremonia, el presidente agradeció a ambos por sus respectivos desempeños y gestiones, palabras que estuvieron acompañadas de emotivos abrazos de despedida.

Más sobre:Cambio de GabineteNacionalPolíticaMario MarcelEsteban ValenzuelaMinisterio de HaciendaMinisterio de Agricultura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

Ford celebra los 60 años del Bronco con un prototipo que no se puede comprar

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Los difíciles rivales que tendrán Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open

Servicios

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada
Chile

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Comisión de Constitución despacha a Sala de la Cámara proyecto que regula la dieta a expresidentes de la República

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía
Negocios

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal

Mario Marcel explica que su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile
Tendencias

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Los difíciles rivales que tendrán Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open
El Deportivo

Los difíciles rivales que tendrán Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open

¿Se suspende el partido del domingo? Cómo afectó al plantel de la U la tragedia en Argentina

La razón del insólito horario entre Palestino y Colo Colo que marcará debut de los interinos Hugo González y Luis Pérez

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza
Mundo

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza

Mueren ocho policías por el derribo de un helicóptero con un dron en el noroeste de Colombia

Sondeo global muestra que para el 57% de los chilenos la desigualdad es uno de los problemas más importantes

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos