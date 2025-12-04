Megatoma de San Antonio, rol bisagra del PDG y futuro líder del PPD: Soto y Briones contrastan ideas
En la sección "La Mesa del Poder" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el diputado electo del Partido de la Gente, Patricio Briones, y el diputado PPD Raúl Soto debatieron sobre la expropiación que hará el gobierno en 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio y la recta final de las elecciones presidenciales. Mientras Briones abordó las diferencias dentro de su partido, Soto se refirió a la posibilidad de que entre en la carrera para liderar su colectividad.
