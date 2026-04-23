“Mi momento”, capítulo 1: El cielo y el infierno según las Diablas
Banco Santander junto a La Tercera presentan el primer capítulo de “Mi momento: decisiones que marcan”, un nuevo videopodcast que explora los puntos de inflexión y las decisiones que definen las trayectorias de destacados personajes.
En este episodio de estreno, las invitadas son las seleccionadas nacionales de hockey césped, Manuela Urroz y Francisca Tala. Ambas referentes de “Las Diablas” conversan sobre cómo es la construcción de una identidad deportiva de alto rendimiento y el momento exacto en que decidieron convertir su pasión en un proyecto de por vida.
La abogada y la médico cirujano conversan con Polo Ramírez sobre las exigencias de la alta competencia, la resiliencia del equipo ante la partida de su arquera Claudia Schüler y esa “locura” necesaria para mantenerse en la cima mientras equilibran sus mundos profesionales.
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