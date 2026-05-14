Mi momento, Capítulo 4| Martina Weil: “La motivación está sobrevalorada”
La plusmarquista nacional y medallista de oro, conversa junto a Polo Ramírez sobre las decisiones que han marcado su carrera. La atleta profundiza en la gestión emocional tras los Juegos Olímpicos, la importancia de la disciplina sobre la motivación y revela el motor que la impulsa hacia su gran objetivo en Los Ángeles 2028.
En este capítulo, la atleta chilena más rápida de la historia reflexiona sobre la construcción de una identidad deportiva de alto rendimiento, las exigencias de la salud mental en la alta competencia y el momento clave en que decidió convertir su pasión en un proyecto de vida profesional.
Ve el episodio en el video y descubre el camino estratégico para alcanzar tu próximo gran hito personal.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.