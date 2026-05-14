Mi momento, Capítulo 4| Martina Weil: “La motivación está sobrevalorada”

En este capítulo, la atleta chilena más rápida de la historia reflexiona sobre la construcción de una identidad deportiva de alto rendimiento, las exigencias de la salud mental en la alta competencia y el momento clave en que decidió convertir su pasión en un proyecto de vida profesional.

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