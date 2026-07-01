Violento portonazo en Conchalí: cinco sujetos armados robaron vehículo a víctima

Un violento portonazo se registró en horas de la tarde del martes en la comuna de Conchalí.

Los hechos se desarrollaron alrededor de las 19:00 horas en calle La Coruña, cuando la víctima estaba ingresando con su vehículo a su domicilio, momento en que interceptado por cinco individuos.

Los sujetos, lo intimidaron con armas de fuego y le robaron su vehículo y otras pertenencias.

De acuerdo a lo que informó la inspectora Javiera Concha, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Pudahuel, informó “la víctima, el día de ayer en horas de la tarde, fue interceptada en su propio domicilio por cinco individuos, aparentemente menores de edad, quienes, encapuchados y premunidos de armas de fuego, procedieron a intimidarlo y sustraerle su vehículo particular”.

Según detalló la funcionara de la PDI, personal policial “concurrió al sitio de suceso en el cual inspeccionó de manera ocular, realizó empadronamiento y levantamiento de las cámaras de seguridad, lo cual es materia de investigación”.