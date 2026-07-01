Asesinan a disparos a adolescente de 17 años en plena vía pública de Lo Prado

ECOH y Carabineros del OS9 investigan homicidio de menor de edad ocurrido en Lo Prado.

Un adolescente chileno de 17 años murió durante esta tarde luego de recibir una serie de disparos mientras se encontraba en la vía pública, en la comuna de Lo Prado, en la zona poniente de la Región Metropolitana.

El crimen ocurrió en la calle San Germán, en las cercanías de la Municipalidad de Lo Prado, donde el menor de edad fue atacado con al menos cuatro disparos.

El fiscal adjunto ECOH, Eduardo Pontigo, señaló que “una persona recibe un impacto balístico en el costado izquierdo, a la altura del tórax, el cual le causa en definitiva la muerte, la cual se constata cuando es llevado al SAR Raúl Yazigi”.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el presunto responsable del ataque sería el dueño de una barbería del sector, quien se habría trenzado en una discusión con la víctima durante la tarde, luego de que el sospechoso tuviera un altercado con la pareja del menor de edad.

Al respecto, el persecutor afirmó que “eso es materia de la investigación (...) hay antecedentes que tienen que ser corroborados en cuanto a que existió eventualmente una discusión previa entre ambos”.

Además, el fiscal Pontigo complementó que “por lo que nos han informado, hay alrededor de cuatro vainillas que están en el lugar de los hechos”.

Con todo, se señaló que la mujer pareja del fallecido está en calidad de testigo y prestó declaración, al igual que otros testigos que individualizaron al posible criminal, para así esclarecer los hechos.

Asimismo, se trabaja en el levantamiento de cámaras de seguridad para ayudar a determinar cómo ocurrió la fatal agresión, diligencias que fueron encargadas al Departamento OS-9 de Carabineros.

Al cierre de esta nota no se informaba de personas detenidas por este homicidio.