SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Asesinan a disparos a adolescente de 17 años en plena vía pública de Lo Prado

    Testigos señalan como presunto responsable del crimen al dueño de una barbería del sector, quien había discutido en horas de la tarde con la víctima.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    ECOH y Carabineros del OS9 investigan homicidio de menor de edad ocurrido en Lo Prado.

    Un adolescente chileno de 17 años murió durante esta tarde luego de recibir una serie de disparos mientras se encontraba en la vía pública, en la comuna de Lo Prado, en la zona poniente de la Región Metropolitana.

    El crimen ocurrió en la calle San Germán, en las cercanías de la Municipalidad de Lo Prado, donde el menor de edad fue atacado con al menos cuatro disparos.

    El fiscal adjunto ECOH, Eduardo Pontigo, señaló que “una persona recibe un impacto balístico en el costado izquierdo, a la altura del tórax, el cual le causa en definitiva la muerte, la cual se constata cuando es llevado al SAR Raúl Yazigi”.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, el presunto responsable del ataque sería el dueño de una barbería del sector, quien se habría trenzado en una discusión con la víctima durante la tarde, luego de que el sospechoso tuviera un altercado con la pareja del menor de edad.

    Al respecto, el persecutor afirmó que “eso es materia de la investigación (...) hay antecedentes que tienen que ser corroborados en cuanto a que existió eventualmente una discusión previa entre ambos”.

    Además, el fiscal Pontigo complementó que “por lo que nos han informado, hay alrededor de cuatro vainillas que están en el lugar de los hechos”.

    Con todo, se señaló que la mujer pareja del fallecido está en calidad de testigo y prestó declaración, al igual que otros testigos que individualizaron al posible criminal, para así esclarecer los hechos.

    Asimismo, se trabaja en el levantamiento de cámaras de seguridad para ayudar a determinar cómo ocurrió la fatal agresión, diligencias que fueron encargadas al Departamento OS-9 de Carabineros.

    Al cierre de esta nota no se informaba de personas detenidas por este homicidio.

    Más sobre:PolicialLo PradoCarabinerosECOHSeguridadhomicidio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Brote de ébola en República Democrática del Congo deja cerca de 400 muertos y más de 1.300 contagios en seis semanas

    Más de 250 sismos sacuden al complejo volcánico Laguna del Maule

    Matthei advierte que el gobierno podría quedar “de rodillas frente al PDG” ante futuras acusaciones constitucionales

    Cómo votó cada senador la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    De quién es la responsabilidad: el fracaso de la AC contra Grau que nadie en la derecha se atribuye

    Lo más leído

    1.
    PDI detecta que el Tren de Aragua perfila las víctimas de sus secuestros y extorsiones a través de la prostitución

    PDI detecta que el Tren de Aragua perfila las víctimas de sus secuestros y extorsiones a través de la prostitución

    2.
    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    3.
    Fiscalía logra histórica condena contra un exministro de corte y exjefe de inteligencia del Ejército por espiar a un periodista

    Fiscalía logra histórica condena contra un exministro de corte y exjefe de inteligencia del Ejército por espiar a un periodista

    4.
    “Eso no es pobreza, eso es frescura”: Poduje carga contra casas de alto estándar en toma de San Antonio

    “Eso no es pobreza, eso es frescura”: Poduje carga contra casas de alto estándar en toma de San Antonio

    5.
    Empresa proveedora de Junaeb se querella contra nuevo director por denuncia calumniosa sobre programa de alimentación

    Empresa proveedora de Junaeb se querella contra nuevo director por denuncia calumniosa sobre programa de alimentación

    6.
    Un Panda para Chile: el plan para concretar su llegada

    Un Panda para Chile: el plan para concretar su llegada

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Servicios

    ¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos

    ¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    Asesinan a disparos a adolescente de 17 años en plena vía pública de Lo Prado
    Chile

    Asesinan a disparos a adolescente de 17 años en plena vía pública de Lo Prado

    Más de 250 sismos sacuden al complejo volcánico Laguna del Maule

    Matthei advierte que el gobierno podría quedar “de rodillas frente al PDG” ante futuras acusaciones constitucionales

    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas
    Negocios

    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    Inmobiliaria del Grupo Errázuriz invertirá US$120 millones en nuevo proyecto en Santiago Centro

    Desempleo salta a 9,4%, su nivel más alto en cinco años, y trabajos informales encadenan tres meses de caídas

    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez
    Tendencias

    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez

    El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Sufre Ecuador y Beccacece: Piero Hincapié, el segundo expulsado del Mundial por la Ley Prestianni
    El Deportivo

    Sufre Ecuador y Beccacece: Piero Hincapié, el segundo expulsado del Mundial por la Ley Prestianni

    México impone su plan y castiga los errores de Ecuador para avanzar a octavos de final del Mundial

    Crece la racha ganadora: la UC se impone a Everton y avanza a octavos de final de la Copa Chile

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile
    Tecnología

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Shogun sorprende y lanza su nuevo disco con edición en vinilo
    Cultura y entretención

    Shogun sorprende y lanza su nuevo disco con edición en vinilo

    Muere a los 68 años Daniel Melingo, fundador de Los Twist y leyenda del rock argentino

    Los Tres agotan las entradas para su show de celebración del MTV Unplugged

    Brote de ébola en República Democrática del Congo deja cerca de 400 muertos y más de 1.300 contagios en seis semanas
    Mundo

    Brote de ébola en República Democrática del Congo deja cerca de 400 muertos y más de 1.300 contagios en seis semanas

    A 105 años de la fundación del Partido Comunista de China: los desafíos que enfrenta el régimen de Xi Jinping

    Aumenta la presión hacia Putin en medio de los ataques de drones, la escasez de combustible y la caída en la popularidad

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad