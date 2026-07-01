Brote de ébola en República Democrática del Congo deja cerca de 400 muertos y más de 1.300 contagios en seis semanas

La República Democrática del Congo (RDC) enfrenta un rápido avance del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el noreste del país.

De acuerdo con el último balance oficial, la enfermedad ha causado la muerte de 399 personas y suma 1.333 casos confirmados, consolidándose como una de las emergencias sanitarias más relevantes que enfrenta actualmente la nación africana.

El Ministerio de Comunicación de la RDC informó que las cifras corresponden al reporte actualizado al 29 de junio, el cual también da cuenta de 609 pacientes que permanecen en tratamiento y 189 personas que han logrado recuperarse tras contraer el virus.

Durante la última jornada, las autoridades confirmaron además 26 nuevos contagios y nueve nuevas altas médicas, mientras continúan las labores para contener la propagación de la enfermedad.

Según el informe oficial, la tasa de letalidad del actual brote alcanza el 29,7%, lo que significa que cerca de tres de cada diez personas diagnosticadas con la enfermedad han fallecido.

El brote se concentra en tres provincias

La epidemia continúa focalizada principalmente en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, ubicadas en el noreste de la República Democrática del Congo, donde las autoridades han reforzado la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Entre las medidas implementadas figuran el fortalecimiento de la atención hospitalaria, el incremento de la vigilancia epidemiológica y la intensificación de las campañas de movilización comunitaria para detectar oportunamente nuevos casos y limitar la transmisión del virus.

Las autoridades sanitarias mantienen un seguimiento permanente de la evolución del brote, debido al riesgo de nuevos contagios en zonas con alta movilidad de población y limitaciones en el acceso a los servicios de salud.

La República Democrática del Congo es considerada el país con mayor experiencia mundial en el combate del virus del ébola. Desde que la enfermedad fue identificada por primera vez en 1976, el país ha enfrentado más de una docena de brotes.

Precisamente, uno de los primeros focos de la enfermedad se registró en la localidad congoleña de Yambuku, ubicada a orillas del río Ébola, accidente geográfico que dio origen al nombre con el que posteriormente se conocería el virus.

El actual brote ocurre pocos meses después de que el gobierno congoleño declarara, en diciembre de 2025, el fin de la epidemia registrada en la provincia de Kasai, lo que evidencia la persistencia del desafío que representa esta enfermedad para el sistema de salud del país.

El ébola es una enfermedad viral grave que puede provocar fiebre, hemorragias internas y externas, además de una alta mortalidad si no se detecta y trata oportunamente. Su transmisión ocurre principalmente por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o fallecidas.