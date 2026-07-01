Netanyahu recalca que la guerra “nunca acaba” y promete una “victoria total” contra Irán y sus aliados

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha recalcado que la guerra “nunca acaba” y ha insistido en su promesa de una “victoria total” contra Irán y sus aliados, después de no descartar retomar la ofensiva contra Teherán pese al acuerdo preliminar en vigor firmado por Estados Unidos.

“Esto nunca acaba. ¿Quieres vivir en Medio Oriente o en el resto del mundo? Hay que ser muy fuerte. Y nosotros somos muy fuertes. Israel es más fuerte que nunca, y hemos repelido las amenazas y debilitado considerablemente a nuestros adversarios. Nos queda mucho por hacer. Nos encargaremos de lo que queda del eje iraní”, ha indicado en una entrevista en la cadena de televisión Canal 14.

Aunque el mandatario israelí ha hecho referencia a los aliados de Irán en la región, caso del partido-milicia chií Hezbolá o el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tampoco ha descartado retomar la ofensiva contra Irán. “Si es necesario”, ha indicado, recalcando que mientras sea primer ministro, “Irán no tendrá armas nucleares”.

De esta forma, ha defendido mantener una política “con capacidad de respuesta y firmeza”. “Prometí que cambiaríamos Medio Oriente y lo hicimos”, ha señalado, tras reivindicar las guerras libradas por Israel desde 2023 en Gaza o Líbano, donde ha ampliado los territorios ocupados, al igual que en Siria.

Respecto al futuro de la Franja de Gaza, en pleno estancamiento del plan de Donald Trump, Netanyahu ha incidido en que el traslado “voluntario” de gazatíes desde la Franja sigue estando sobre la mesa pese al rechazo que generó este planteamiento en su momento, al considerarse una expulsión forzosa que podía incurrir en un episodio de limpieza étnica.

En todo caso, sobre los planes de “migración voluntaria” ha evitado dar más detalles, insistiendo en que prefiere “hablar menos y actuar más”. Misma respuesta ha dado a la posibilidad de ordenar asentamientos israelíes en la propia Franja, iniciativa que en el pasado ha considerado inviable.

En todo caso, sobre la situación en Gaza, Netanyahu ha defendido que su Ejecutivo ha logrado dos de los tres objetivos que se marcó y mientras ha dado por conseguida la vuelta de los rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre de 2023, así como el “desmantelaminto” de la milicia y conseguir que “no represente una amenaza militar”, ha reconocido que queda por delante “acabar con su gobierno civil”.

“Lo conseguiremos. Todavía queda trabajo por hacer. Pero se están llevando a cabo operaciones constantes contra quienes participaron en los hechos del 7 de octubre”, ha destacado, incidiendo en que Israel “encontrará” a cualquiera que planeara o participara en el atentado.