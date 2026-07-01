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    Xi Jinping reivindica la “reunificación” con Taiwán como una “misión histórica” del Partido Comunista de China

    El presidente de la nación asiática también abogó por "reprimir con firmeza" a las fuerzas separatistas e instó a sus aliados a aplicar la estrategia del partido para lograr "una sola China".

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    El presidente chino, Xi Jinping y también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China. Foto: Xinhua Xie Huanchi

    El presidente de China, Xi Jinping, defendió este miércoles la “reunificación” con Taiwán como una “misión histórica” del Partido Comunista chino, así como un “compromiso inquebrantable” del mismo.

    Las declaraciones de Xi se dieron en el marco del 105º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China (PCCh), celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, sito en el centro de Pekín, según recoge la agencia de noticias china Xinhua.

    Así, tras aseverar que “resolver la cuestión de Taiwán” y lograr la “completa reunificación de China” constituye una “misión histórica” y un “compromiso inquebrantable” para el PCCh, Xi, quien también es secretario general del Comité Central de la formación, instó a todos sus miembros a “mantenerse firmes en sus convicciones” en aras de “hacer realidad” las “misiones” del partido en esta “nueva era”.

    “Debemos aplicar a fondo la estrategia del partido para resolver la cuestión de Taiwán en la nueva era, adherirnos al principio de una sola China y al Consenso 1992, y unirnos a la gran mayoría de compatriotas de Taiwán”, insistió el presidente del gigante asiático durante su discurso.

    A su vez, el mandatario abogó por “reprimir con firmeza” a las “fuerzas separatistas que abogan por la independencia de Taiwán”, así como por la oposición a la “injerencia externa”, de manera que, con todo ello, se pueda “avanzar con determinación en la gran causa de la reunificación nacional”.

    Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.

    De hecho, los vínculos entre Taiwán y la China continental solo fueron restablecidos a nivel empresarial e informal a fines de la década de 1980. El gigante asiático considera a Taiwán como su provincia rebelde, pese a que la isla ha declarado su independencia y cuenta con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea.

    Hace apenas unas semanas atrás, la Guardia Costera taiwanesa denunció la intrusión de varios buques de la Armada china en aguas cercanas a la isla de Taiping, también conocida como Itu Aba y situada en el polémico archipiélago de las disputadas Spratly, ubicadas en el mar de China Meridional.

    “China ha estado acosando sistemáticamente a Taiwán. Esto es una muestra más de que lo que hace China en estas aguas del este de Taiwán debe considerarse una violación del Derecho Internacional”, apuntó entonces el Consejo de Asuntos Marítimos de Taiwán, que supervisa las acciones de la Guardia Costera.

    Más sobre:ChinaTaiwánXi JinpingReunificaciónPartido Comunista de China

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