Cuba asegura que responderá con “toda la fuerza” ante cualquier “agresión militar” de EE.UU. contra la isla

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, reiteró que el país caribeño “no puede ser una amenaza” para la “seguridad nacional” de Estados Unidos, al tiempo que advirtió que, ante una agresión militar perpetrada por Washington contra la isla, responderán con “toda” la fuerza.

“Cuba no es ni puede ser una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Suena ridículo”, reflexionó Rodríguez en una entrevista para la cadena CNN.

En la conversación, Rodríguez sostuvo que mientras Estados Unidos “es una gran superpotencia nuclear”, su país es apenas “una pequeña isla vecina con una vocación de paz histórica que ha contribuido notablemente a esfuerzos de estabilidad y paz en la región”.

Acusando a Washington de haber adoptado una conducta que “amenaza” a la paz, estabilidad y seguridad regional e internacional, el jerarca cubano avanzó que “una agresión militar contra Cuba tendrá que ser respondida” con “toda” la “fuerza” del Estado caribeño, así como por el propio pueblo cubano.

“Será un baño de sangre. Morirán miles y miles de cubanos y morirán también jóvenes estadounidenses llevados a una guerra que no tendría el menor apoyo” porque, según considera el ministro, “la mayoría de los ciudadanos estadounidenses (...) y también de los cubanos residentes en Estados Unidos y en el mundo se oponen al endurecimiento del cerco de combustible y del bloqueo, así como a una aventura militar contra Cuba”.

Al hilo, Rodríguez añadió que en la medida en que “cualquier amenaza” debe ser “tomada en serio”, su país se está preparando para “defender” su “independencia y soberanía en cualquier caso de agresión”. No obstante, matizó, diciendo que “únicamente” actuarán en “legítima defensa”.

Durante su intervención en la entrevista, Rodríguez confirmó la existencia de “conversaciones diplomáticas” entre los gobiernos estadounidense y cubano que, lamentó, “no muestran progreso”.

“Hay una contradicción flagrante (y) notoria entre el planteamiento respetuoso como regla de las contrapartes estadounidenses en estas conversaciones diplomáticas y la conducta del secretario de Estado y del gobierno de Estados Unidos fuera de ellas”, esgrimió.

El responsable ministerial sostuvo que, pese a que Washington “continúa aplicando acciones cada vez más severas de cerco energético y de endurecimiento del bloqueo con el propósito deliberado de causar un sufrimiento insoportable” a los cubanos, la isla mantendrá su “disposición al diálogo” e incluso su “cooperación” con el Ejecutivo estadounidense de cara al “enfrentamiento al terrorismo, crimen internacional organizado, narcotráfico, la trata de personas u otros flagelos de esa naturaleza”.

Fue este martes cuando el ministro de Exteriores cubano anunció que La Habana solicitó una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas con objeto de tratar el bloqueo impuesto por Washington contra la isla y la “necesidad” de ponerle “fin” al mismo.

En la cita serán denunciadas las “acciones agresivas” por parte de la Administración estadounidense contra la isla, como la “amenaza y posibilidad real de agresión militar, el cerco energético y otras medidas de recrudecimiento extremo del bloqueo”.

Titulado como “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”, este espacio será celebrado, según precisó Rodríguez, el próximo 7 de julio.