Ministra Toledo da inicio a vacaciones de invierno en Buinzoo con llamado a proteger la naturaleza

Este viernes, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, junto a niños y niñas del centro educacional Jorge Huneeus de La Pintana, dio inicio a la temporada de vacaciones de invierno en Buinzoo con un llamado a disfrutar de este tiempo protegiendo nuestro entorno natural.

Durante la actividad, Buinzoo presentó a una pareja de guacamayos Jacinto provenientes de Brasil, especie que está catalogada como Vulnerable por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

Los ejemplares llegaron al bioparque en el marco de los programas de conservación internacional en los que participa este centro.