SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    El debate que se instaló sobre ciencia y humanidades

    Siendo válido que el Ministerio de Ciencia busque potenciar algunas áreas científicas, es lamentable que la forma en que ha planteado este debate contribuya a alimentar los sesgos de políticas de “derecha” y de “izquierda”, minimizando el rol que juegan las humanidades en un contexto dominado por la IA.

    Por 
    Editorial La Tercera
    9 JUNIO 2026 MINISTRA DE CIENCIAS, XIMENA LINCOLAO, DURANTE SESION DE SALA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Los cambios que la ministra de Ciencia ha propuesto para las bases de concursos de posdoctorados en 2027 ha tenido un doble efecto, porque a la vez de abrir un complejo flanco para el gobierno, considerando las transversales críticas de que han sido objeto los criterios que ha tenido a la vista el Ministerio para privilegiar investigaciones con especial énfasis en ciencias, también ha permitido volver a preguntarse por el rol de las humanidades y las ciencias sociales en el mundo moderno -cuyo papel se está revalorizando ante la inminencia de la Inteligencia Artificial- y el grueso error que implica que desde el Estado se esté enviando la contradictoria señal de que estas disciplinas parecieran estar en un plano secundario, cuyo aporte al desarrollo del país sería limitado en relación a las ciencias “duras”.

    La ministra ha señalado que desde que en 1991 se creó el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt), destinado a estimular la productividad y el liderazgo científico de personas con grados de doctor, el país ha experimentado cambios muy significativos, lo que obliga a que los instrumentos de política pública también evolucionen. Así, explica la autoridad, hoy existen nuevas tecnologías, nuevas industrias y por lo mismo nuevas oportunidades para la ciencia. Su preocupación también apunta a velar por la empleabilidad de quienes el país está formando. De allí que para 2027 se contemplen dos ajustes: limitar la postulación de extranjeros no residentes en Chile y orientar el 70% de los recursos a diez áreas prioritarias, donde el porcentaje restante estará abierto a todas las disciplinas. Su diagnóstico es que al revisar los proyectos financiados hasta la fecha se advierten brechas importantes en áreas estratégicas para el país como biotecnología, ciberseguridad, robótica, minería, instrumentación científica, satélites, cuántica, acuicultura, entre otros. Dado que solo existen 260 cupos al año, la necesidad de priorizar se haría entonces ineludible.

    Desde luego, la preocupación del Ministerio por promover áreas relevantes para el país hasta aquí poco explotadas puede ser válida, pero la forma como se ha planteado este debate es incorrecta, no solo porque los criterios para priorizar se han definido de una forma inconsulta y sin mayor sensibilización con universidades o con la propia comunidad científica, sino porque trasluce que la preocupación del Estado es promover con fondos públicos fundamentalmente aquellas disciplinas que revistan beneficios “tangibles” o medibles en términos “productivos”, sin mirar otras consideraciones que para la sociedad y para el saber son también indispensables. Algo de este sesgo se traslució en las declaraciones que hace un tiempo hizo el ministro de Hacienda, quien llamó a los jóvenes a elegir bien las carreras en que se van a endeudar, o cuando el propio Presidente de la República cuestionó destinar cuantiosos fondos a investigaciones que terminaban en un libro sin generar empleos.

    A partir de estas señales que se han dado desde el gobierno han surgido voces interesadas en tratar de encasillar a la derecha solo en las preocupaciones utilitaristas -en aquello que signifique “ganar plata”-, versus el mundo de la izquierda que tendría mucha más sensibilidad por las humanidades y el saber por su valor intrínseco. Es un grave error tratar de llevar esta discusión a los términos de la política contingente y tratar de instalar sesgos que además no encuentran sustento en la realidad. Es solo cosa de ver las múltiples reacciones que han surgido desde intelectuales y académicos ligados a sensibilidades de derecha, que han cuestionado abiertamente los criterios que ha dado a conocer el Ministerio y que han reivindicado el valor de las humanidades, ratificando que en este mundo dista de haber una sola mirada. Por lo mismo es lamentable que la propia autoridad, al enfatizar argumentos “utilitaristas” en sus políticas públicas, esté a su vez entregando suministros a quienes están interesados en mantener vivos estos prejuicios.

    Todavía es tiempo de rectificar, donde la forma correcta de abordar el financiamiento público a las investigaciones desde luego debe considerar aquellas dimensiones que permitan un mayor desarrollo de la ciencia “dura”, pero donde también debe convivir la noción de la importancia de promover las humanidades y rescatar su valor, especialmente ahora cuando la humanidad enfrenta un cambio de paradigma a partir de la IA. Frente a tecnologías que irán reemplazando una serie de funciones que hoy realizan las personas -y que en algún momento su capacidad para generar conocimiento y habilidades será infinitamente superior a la de los seres humanos-, donde cada vez resulta más difícil discernir entre lo real y aquello que ha sido generado virtualmente, es un hecho que aquellas disciplinas capaces de interrogarse sobre las dimensiones éticas, que puedan discernir acerca de los límites que habrán de encontrar estas tecnologías, que fomenten el pensamiento crítico y que estimulen la creación artística y cultural, cobrarán evidentemente un rol fundamental, y el rol del Estado es saber encontrar la forma en que el país también pueda desarrollar esas dimensiones, a la par del conocimiento científico.

    Por lo demás, es necesario tener a la vista el riesgo que supone creer que el futuro solo descansa en carreras científicas. Los avances en este campo van a tal velocidad que algunas carreras técnicas van quedando rápidamente obsoletas, y no debería minimizarse el hecho de que algunos desarrolladores de IA -como documentó hace un tiempo The Economist- estén preocupados de que sus modelos incluyan dimensiones deontológicas, de modo que valores como no mentir o tratar a las personas como un fin y no como medios cobra cada vez más más sentido -hay ejemplos de ello en Anthropic-, de allí que estén reclutando cada vez más a filósofos, lo que confirma que las humanidades y las ciencias sociales seguirán jugando un rol muy importante.

    Más sobre:Ministerio de CienciaFondos públicosPolíticas públicasCriteriosCienciasTecnologías

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Venezuela anuncia la excarcelación de más de 130 personas detenidas por motivos políticos

    Exministro Gajardo y Operación Cancerbero: “Nunca habría realizado una acción de este tipo que pusiera en riesgo la seguridad nacional”

    Agenda de seguridad: exministro Mañalich afirma que “es delicado” elevar a nivel constitucional restricciones de salud para condenados

    Presidente de Colombia anuncia un “plan especial” para Chocó, epicentro del terremoto de 7,4

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras fuerte sismo de 7,7 en Indonesia

    Boric llama a la izquierda a “reflexionar” tras últimas derrotas electorales y afirma que sería un “error garrafal” cancelar debate interno por temor a críticas

    Lo más leído

    1.
    Lo que está en juego en las elecciones del FA

    Lo que está en juego en las elecciones del FA

    2.
    Amargo aniversario del Instituto Nacional

    Amargo aniversario del Instituto Nacional

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Exministro Gajardo y Operación Cancerbero: “Nunca habría realizado una acción de este tipo que pusiera en riesgo la seguridad nacional”
    Chile

    Exministro Gajardo y Operación Cancerbero: “Nunca habría realizado una acción de este tipo que pusiera en riesgo la seguridad nacional”

    Agenda de seguridad: exministro Mañalich afirma que “es delicado” elevar a nivel constitucional restricciones de salud para condenados

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras fuerte sismo de 7,7 en Indonesia

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”
    Negocios

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”

    Nuevo equipo ejecutivo liderado por Jorge Gómez aterriza en Codelco: Ex CEO de CMP y dos Collahuasi se suman a la estatal

    “No es una buena noticia para la pesca y la acuicultura”: la decepción de Mas con el TC por la microrrelocalizaciones

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile
    Tendencias

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    La Serena derrota a Universidad de Concepción en el barro de Collao y se aleja de la zona de descenso
    El Deportivo

    La Serena derrota a Universidad de Concepción en el barro de Collao y se aleja de la zona de descenso

    “Déjenlo pasar”: la locura por Alexis Sánchez en sus primeras horas en Montreal

    Alarma Monumental: las razones que ponen en riesgo la localía de Colo Colo ante O’Higgins

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional

    Centro Cultural La Moneda presenta nueva exposición que conmemora los 100 años de los parques nacionales en Chile

    Gianluca no suelta el trap: “Siento que este disco es lo mejor que he hecho”

    Venezuela anuncia la excarcelación de más de 130 personas detenidas por motivos políticos
    Mundo

    Venezuela anuncia la excarcelación de más de 130 personas detenidas por motivos políticos

    Presidente de Colombia anuncia un “plan especial” para Chocó, epicentro del terremoto de 7,4

    Trump asegura que “muy pronto” declarará el estrecho de Ormuz territorio de EE.UU.

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón
    Paula

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026