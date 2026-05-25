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    Ministro Arrau dice que la Ley de Seguridad de Boric “es amplia y suficiente” y operarán bajo esa política pública

    El nuevo ministro de seguridad sorprendió en La Moneda y convocó al extitular de la cartera, Luis Cordero, para reunión de trabajo. La exautoridad llegó hasta el Ministerio de Seguridad, pasadas las 13.30 horas de este lunes, para sostener una cita con Arrau. Conocedores de la reunión, afirman que el ingeniero, que recién asumió el encargo hace un par de días, busca "retomar las líneas de trabajo del ministerio" y dar una fuerte señal de continuidad en materia de institucionalidad.

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