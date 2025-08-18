SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

José Antonio Kast, Jeannette Jara, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés serán los candidatos que disputarán la primera vuelta presidencial el 16 de noviembre.

Por 
Alonso Vatel
 
Paula Morales

Mientras el abanderado del Partido Republicano y la candidata presidencial de Chile Vamos dieron el puntapié a su campaña desde el norte del país, en la capital los adherentes de Parisi y ME-O vivieron momentos de tensión a las afueras del Servel, en tanto que la candidata del oficialismo daba a conocer los lineamientos de su programa de gobierno.

Revisa en el video los detalles de la jornada de hoy.

Toda la cobertura sobre las campañas presidenciales en latercera.com

Más sobre:PolíticaNacionalCandidaturasCarrera presidencial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Padrón auditado: más de 300 mil personas inhabilitadas para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Mujeres en la minería chilena alcanzan récord histórico de participación con un 23,1%

Opel adelanta algunas imágenes de su nuevo prototipo

El duro análisis de Manuel Pellegrini tras la igualdad del Betis en el estreno de LaLiga

Tensión al máximo en el Frente Amplio: diputada Ñanco amenaza con deponer su candidatura

Servicios

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Padrón auditado: más de 300 mil personas inhabilitadas para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025
Chile

Padrón auditado: más de 300 mil personas inhabilitadas para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Tensión al máximo en el Frente Amplio: diputada Ñanco amenaza con deponer su candidatura

Rosanna Costa destaca crecimiento mayor al esperado del consumo privado y la inversión
Negocios

Rosanna Costa destaca crecimiento mayor al esperado del consumo privado y la inversión

Gobierno queda a un paso de concretar el primer contrato para un proyecto de litio en el marco de su política nacional

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon
Tendencias

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

El duro análisis de Manuel Pellegrini tras la igualdad del Betis en el estreno de LaLiga
El Deportivo

El duro análisis de Manuel Pellegrini tras la igualdad del Betis en el estreno de LaLiga

Este martes comienza el segundo W15 de tenis en el Estadio Nacional

La hazaña de Catalina Lorca: a cuatro días de su bronce en los Juegos Mundiales de China, suma otra medalla en Asunción

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance
Cultura y entretención

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto
Mundo

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Trump promete “mucha ayuda” a Ucrania en reunión con Zelensky y líderes europeos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?