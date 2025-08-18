Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas
José Antonio Kast, Jeannette Jara, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés serán los candidatos que disputarán la primera vuelta presidencial el 16 de noviembre.
Mientras el abanderado del Partido Republicano y la candidata presidencial de Chile Vamos dieron el puntapié a su campaña desde el norte del país, en la capital los adherentes de Parisi y ME-O vivieron momentos de tensión a las afueras del Servel, en tanto que la candidata del oficialismo daba a conocer los lineamientos de su programa de gobierno.
Revisa en el video los detalles de la jornada de hoy.
Toda la cobertura sobre las campañas presidenciales en latercera.com
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.